கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், வாணாபுரம் அருகே குடும்பத் தகராறில் பெண் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டாா்.
வாணாபுரம் வட்டம், அரியலூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் ரவி மனைவி சித்ரா (36). இவா்களுக்கு கடந்த 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடைபெற்ற நிலையில், ஒரு மகன் உள்ளாா். தம்பதியிடையே புதன்கிழமை குடும்பத் தகராறு ஏற்பட்டதாகத் தெரிகிறது. இதனால் மன வேதனையடைந்த சித்ரா, அவரது ஓட்டு வீட்டில் உள்ள விட்டத்தில் புடவையால் தூக்கிட்டுத் தற்கொலைக்கு முயன்றாராம். இதையறிந்த உறவினா்கள் சித்ராவை மீட்டு, கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவா் உயிரிழந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தாா். இதையடுத்து, அவரது சடலம் உடல்கூறாய்வுக்காக அதே மருத்துவமனையில் வைக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் பகண்டை கூட்டுச்சாலை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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