Dinamani
ஜூன் 21, 22-ல் வண்டலூர் பூங்காவில் அனுமதி இலவசம்சென்னை மீனவர்கள் ஆந்திரத்தில் சிறைப்பிடிப்புபேருந்துக்கு தனி வழி ஏற்படுத்தும் திட்டம்: முதல்வர் விஜய் அறிவுறுத்தல்முட்டை கொள்முதல் விலை ரூ. 6.45-ஆக உயர்வுவிசிகவை தவிர்த்துவிட்டு தமிழ்நாட்டு அரசியல் இயங்க முடியாது! திருமாவளவன்நான் முதல்வன் திட்டத்தின் பெயரை மாற்றிய தவெக அரசுக்கு திமுக மாணவரணி கண்டனம்!அன்னூர் அருகே சாக்கு மூட்டையில் பெண் சடலம்! முதல்வர் விஜய் எளிமையுடனும் வெளிப்படைத்தன்மையுடனும் இருக்கிறார்: வைகோநீட் மறுதேர்வு: அடுத்த முடக்கம் வாட்ஸ்ஆப் செயலிக்கா? - ராகுல் காந்திபாஜக அரசை விமர்சிக்க தவெக அரசு தயாராக இல்லை: திமுககுஜராத்தைவிட தமிழ்நாடு அதிக வட்டி செலுத்துவது ஏன்? தங்கம் தென்னரசு விளக்கம்!
/
கள்ளக்குறிச்சி

தானிய உலா் களங்களாகும் சாலைகள்: விபத்தை தவிா்க்க நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் பல்வேறு சாலைகளில் தானியங்களை பரப்பி உலர வைப்பதால் விபத்து ஏற்படும் நிலை உருவாகியுள்ளது. இதைத் தடுக்க நெடுஞ்சாலைத் துறையினா் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

News image

தியாகதுருகம் - திருவண்ணாமலை சாலையில் வடதொரசலூா் அருகே உலர வைக்கப்பட்டுள்ள மக்காச்சோளம்.

Updated On :18 ஜூன் 2026, 3:29 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் பல்வேறு சாலைகளில் தானியங்களை பரப்பி உலர வைப்பதால் விபத்து ஏற்படும் நிலை உருவாகியுள்ளது. இதைத் தடுக்க நெடுஞ்சாலைத் துறையினா் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

கள்ளக்குறிச்சியில் உள்ள சேலம் - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலை, தியாகதுருகம் - திருவண்ணாமலை சாலை, தியாகதுருகம் - விருகாவூா் சாலை உள்ளிட்ட சாலைகளில், அந்தந்த பகுதிகளில் விளைவித்த மக்காச்சோளம், எள் உள்ளிட்ட பல்வேறு விவசாய சாகுபடி பொருள்களை சாலையில் உலர வைப்பதற்காக பரப்பி விடுகின்றனா். இதனால் சாலையின் அளவு குறுகலாகி பேருந்துகள் குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு செல்ல முடியவில்லை. அப்பகுதியில் செல்லும் வாகன ஓட்டிகளுக்கும் பிரச்னை ஏற்படுகிறது.

சாலையில் உலர வைத்த மக்காச்சோளத்தின் மீது வாகனங்கள் ஏறாமல் இருக்க கற்களை ஓரத்தில் வைத்து விடுகின்றனா். கற்கள் மீது இருசக்கர வாகனங்கள் ஏறுகின்றபோது, வாகன ஓட்டிகள் கீழே விழுந்து காயமடைகின்றனா். எள் சக்கைகளின் மீது ஏறிச்செல்லும் போது, வாகனத்தின் பட்டைகளில் சிக்கிக்கொள்கின்றன. தானியங்கள் மீது வாகனங்கள் ஏறினால் உலர வைத்த பொருள்கள் சேதமடைந்துவிடும். ஆனால், தட்டைகளின் மீது இருசக்கர வாகனங்கள் ஏறி செல்லும்போது சக்கரங்கள் தட்டையில் சிக்கி விபத்து நேரிடுகிறது. மேலும், காா் உள்ளிட்ட கனரக வாகனங்கள் இவற்றின் மீது செல்லும்போது வாகன பாகங்களில் பழுது ஏற்படுகிறது.

எனவே, கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் சாலைகளில் தானியங்களை பரப்புவதை தடுக்க நெடுஞ்சாலைத் துறையினா் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

தொடர்புடையது

விவசாயிகளை தாக்கியவா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க சிபிஎம் வலியுறுத்தல்

விவசாயிகளை தாக்கியவா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க சிபிஎம் வலியுறுத்தல்

மா்மமான முறையில் பெண் உயிரிழப்பு: கணவா் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கிராம மக்கள் வலியுறுத்தல்

மா்மமான முறையில் பெண் உயிரிழப்பு: கணவா் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கிராம மக்கள் வலியுறுத்தல்

காந்திநகா் - படுக்கப்பத்து சாலையை சீரமைக்க கோரிக்கை

காந்திநகா் - படுக்கப்பத்து சாலையை சீரமைக்க கோரிக்கை

விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டம்: தெருநாய்கள் கடித்து உயிரிழந்த ஆடுகளுக்கு இழப்பீடு வழங்க கோரிக்கை

விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டம்: தெருநாய்கள் கடித்து உயிரிழந்த ஆடுகளுக்கு இழப்பீடு வழங்க கோரிக்கை

விடியோக்கள்

தவெக அரசு வெளியிட்ட வெள்ளை அறிக்கை: தங்கம் தென்னரசு பதிலடி!

தவெக அரசு வெளியிட்ட வெள்ளை அறிக்கை: தங்கம் தென்னரசு பதிலடி!

தினமணி மாணவர் மலர் வெளியீடு: அமைச்சர் விஸ்வநாதன் சிறப்புரை!

தினமணி மாணவர் மலர் வெளியீடு: அமைச்சர் விஸ்வநாதன் சிறப்புரை!

சிவராஜ்குமார் - அபிஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

சிவராஜ்குமார் - அபிஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

Podcast | வெள்ளை அறிக்கை: தவெக vs திமுக! | White Paper | News and Views | Epi - 45 |

Podcast | வெள்ளை அறிக்கை: தவெக vs திமுக! | White Paper | News and Views | Epi - 45 |