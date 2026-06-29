கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், ரிஷிவந்தியம் அருகே வெளி மாநிலத்திலிருந்து லாரியில் கடத்திவரப்பட்ட 8 கிலோ 360 கிராம் எடையுள்ள கஞ்சாவை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து, ஓட்டுநா் உள்ளிட்ட இருவரை கைது செய்தனா்.
ரிஷிவந்தியம் காவல் நிலைய ஆய்வாளா் சிவமணி தலைமையிலான போலீஸாா் ரிஷிவந்தியம் சந்தைமேடு பகுதியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது வந்த லாரியை நிறுத்தி ஓட்டுநரிடம் விசாரித்தபோது, முன்னுக்குபின் முரணான பதிலளித்துள்ளாா்.
இதையடுத்து காவல் நிலையத்துக்கு லாரியை கொண்டுசென்று, தாா்ப்பாயை அகற்றி போலீஸாா் சோதனை மேற்கொண்டனா். அதில் 4 பொட்டலங்களில் 8.360 கிலோ கஞ்சா இருந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து போலீஸாா் நடத்திய விசாரணையில், கஞ்சாவை கடத்தி வந்தவா்கள் சேலம் மாவட்டம், மணிவிழுந்தான் கிராமத்தைச் சோ்ந்த லாரி ஓட்டுநா் ம.சத்தியராஜ் (38), காட்டுக்கொட்டாய் கிராமத்தைச் சோ்ந்த வியாபாரி சி.அருள்குமாா் (24) என்பதும், இவா்கள் ஒடிஸா மாநிலத்தில் இருந்து விற்பனைக்காக கஞ்சாவை கடத்தி வந்ததும் தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து ரிஷிவந்தியம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, சத்தியராஜ், அருள்குமாா் ஆகிய இருவரையும் கைது செய்தனா். மேலும், இவா்களிடமிருந்த 8.360 கிலோ கஞ்சா, லாரி ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனா்.
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட லாரி.
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