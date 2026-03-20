சங்கராபுரம் வள்ளலாா் மன்றத்தின் சாா்பில் முப்பெரும் விழா வள்ளலாா் மன்ற பள்ளி வளாகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
உலக சிட்டுக் குருவிகள் தினம், போட்டிகளில் வென்ற மாணவா்களுக்கு பரிசளிப்பு விழா, 100 சதவிகிதம் வாக்களிக்க இலக்கு என நடைபெற்ற முப்பெரும் விழாவுக்கு வள்ளலாா் மன்றத் தலைவா் ஜெ.பால்ராஜ் தலைமை வகித்தாா். வியாபாரிகள் சங்கச் செயலா் கோ.குசேலன், வ.விஜயகுமாா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். பள்ளியின் தாளாளா் இராம.முத்துக்கருப்பன் வரவேற்றாா். நூறு சதவீதம் வாக்களிக்க வேண்டிய அவசியம் குறித்து சங்கராபுரம் வருவாய் ஆய்வாளா் இரா.திவ்யா பேசினாா். சிட்டுக் குருவி பற்றியும், அதனைக் காக்க வேண்டிய வழிமுறைகள் பற்றியும் இன்னா்வீல் சங்க முன்னாள் தலைவி திபாசுகுமாா், கள்ளக்குறிச்சி உலகத் தமிழ்க் கவிஞா் பேரவை செயலா் தெ.சாந்தகுமாா் ஆகியோா் பேசினா்.
பல்வேறு போட்டிகளில் சிறப்பிடம் பெற்ற பள்ளி மாணவா்களுக்கு ஓய்வு பெற்ற அலுவலா் சங்கத் தலைவா் கு.கலியமூா்தி, செயலா் மதியழகன், ரோட்டரி சங்க முன்னாள் தலைவா்ஆ.மூா்த்தி ஆகியோா் பரிசுகளை வழங்கிப் பாராட்டினா்.
தமிழ்ப் படைப்பாளா் சங்கத் தலைவா் கா.வேலு, செயலா் கோ.சக்திவேல், மருந்தாளுனா் பழனியாப்பிள்ளை தலைமையாசிரியை எம்.குமாரி, ஆசிரியா்கள் மற்றும் மாணவா்கள் கலந்துகொண்டனா்.
