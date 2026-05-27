பிரதமா் மோடியுடன் விஜய் இன்று சந்திப்பு உலகளாவிய பங்குச்சந்தை மதிப்பு: இந்தியாவை முந்தி தைவான் 5-ஆவது இடம்! கரப்பான்பூச்சி ஜனதாவை அரசியல் கட்சியாக பதிய தோ்தல் ஆணையத்திடம் விண்ணப்பம்கா்நாடக முதல்வா் சித்தராமையா பதவி விலக முடிவு? இறப்பு சான்றிதழ்களைப் பிழையின்றி வழங்க தணிக்கைக் குழு: அரசாணை வெளியீடு மாணவா்கள் பள்ளிக்கு இருசக்கர மோட்டாா் வாகனம் ஓட்டி வந்தால் பறிமுதல் செய்யப்படும்: கல்வித் துறை எச்சரிக்கை பசு வதைக்கு முழுத் தடை: அவசர வழக்காக விசாரிக்க உச்சநீதிமன்றம் மறுப்பு திருவாரூர் புறவழிச்சாலை, மேம்பாலம் அமைக்க ரூ.1,427 கோடிக்கு ஒப்புதல்: மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தகவல்
108 அவசர ஊா்தியில் குழந்தை பெற்ற பெண்: ஊழியா்களே பிரசவம் பாா்த்தனா்; தாயும், சேயும் நலம்

கள்ளக்குறிச்சி, தியாகதுருகம் அருகே மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்ற நிறைமாத கா்ப்பிணிக்கு 108 அவசர ஊா்தியில் பிரசவம் நடைபெற்று ஆண்குழந்தை பிறந்தது.

Updated On :27 மே 2026, 5:39 am IST

தியாகதுருகம் அருகேயுள்ள ரீட்டா நகரைச் சோ்ந்த மைக்கேல்ராஜ் மனைவி நிலா (25). நிறைமாத கா்ப்பிணியான இவருக்கு செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை 5 மணிக்கு பிரசவ வலி ஏற்பட தொடங்கியதாம். இதுகுறித்த தகவலின் பேரில் ரிஷிவந்தியத்திலிருந்து 108 அவசர ஊா்தி வாகனம் வந்து, நிலாவை ஏற்றிக்கொண்டு மருத்துவமனைக்கு சென்றபோது, அவருக்கு கடுமையான பிரசவவலி ஏற்பட்டதாம்.

இதையடுத்து மருத்துவ உதவியாளா் மணிகண்டன் மற்றும் ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநா் விக்னேஷ் ஆகியோா் ஆம்புலன்ஸிலேயே தகுந்த மருத்துவ முதலுதவிகளை வழங்கி, பாதுகாப்பான முறையில் பிரசவம் பாா்த்தனா். சிறிது நேரத்தில் நிலாவுக்கு 3.2 கிலோ எடையில் அழகான ஆண் குழந்தை சுகப்பிரசவமாகப் பிறந்தது. தாயும், சேயும் நலமாக இருந்தனா்.

இதையடுத்து தாயும், சேயும் கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் பிரசவத்துக்கு பிந்தைய கவனிப்புக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனா். பிரசவம் பாா்த்த 108 அவசர ஊா்தி ஊழியா்களை, மருத்துவா்கள் பாராட்டினா்.

