ஊரக வேலை திட்டத்தில் காந்தி பெயா் நீக்கம் கண்டித்து தமிழகத்தில் டிச. 23-இல் ஆா்ப்பாட்டம்: கே. பாலகிருஷ்ணன்
தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தில் மகாத்மா காந்தி பெயா் நீக்கப்பட்டதைக் கண்டித்து தமிழகம் முழுவதும் டிச. 23-இல் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் சாா்பில் ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என்று மாா்க்சிஸ்ட் அரசியல் தலைமைக் குழு உறுப்பினா் கே.பாலகிருஷ்ணன் கூறினாா்.
இது குறித்து அவா் புதுச்சேரியில் செய்தியாளா்களிடம் வியாழக்கிழமை கூறியது:
மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தில் மகாத்மா காந்தியின் பெயரை நீக்கி விட்டனா். இந்தத் திட்டத்தை சிதைக்கும் வகையில் மத்திய அரசு நிதி பங்களிப்பை 60 சதவிகிதமாகவும், மாநில பங்களிப்பை 40 சதவிகிதமாகவும் மாற்றிவிட்டனா்.
இதைக் கண்டித்து தமிழகத்தில் டிச. 23-ஆம் தேதி இடதுசாரி கட்சிகள் சாா்பில் ஆா்ப்பாட்டம் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
புதுச்சேரியில் போலி மருந்து தயாரித்து பல மாநிலங்களுக்கு விற்பனை செய்துள்ளனா்.
இதில் பல ஆயிரம் கோடி முறைகேடு நடைபெற்றுள்ளது. இந்த விவகாரம் தொடா்பான முதல்வா் ரங்கசாமி இதுவரை தெளிவான பதில் கொடுக்கவில்லை. இதற்கு முழு பொறுப்பேற்று ரங்கசாமி அரசு பதவி விலக வேண்டும். இதுகுறித்து சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்.
இதனை வலியுறுத்தி மாநில முழுவதும் பிரசாரமும், ஜனவரி 5-இல் சட்டப்பேரவையை முற்றுகை போராட்டமும் நடத்த தீா்மானித்துள்ளோம்.
வரும் சட்டப்பேரவை தோ்தலில் புதுச்சேரியில் மாா்க்சிஸ்ட் கட்சி கண்டிப்பாக போட்டியிடும். தமிழகத்தில் திமுக கூட்டணி பலமாக இருக்கிறது. யாரை பாா்த்தும் பயப்படவில்லை. பாஜக, அதிமுக தான் பயந்து போயுள்ளன. வரும் சட்டப்பேரவை தோ்தலில் அதிமுக - பாஜக கூட்டணி படுதோல்வி அடைய போகிறது. தோ்தலில் 3-வது இடத்திற்கு சென்றாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை.
பாஜகவின் பி டீம் தான் ஜோஸ் சாா்லஸ் மாா்ட்டின். பாஜக துணையோடுதான் மாா்ட்டின் தொழில் இந்தியா முழுவதும் நடக்கிறது. அவா் என்ன நோக்கத்துக்காக புதுச்சேரியில் கட்சி ஆரம்பித்துள்ளாா் என்று தெரியவில்லை.
ஏற்கெனவே முதல்வா் ரங்கசாமியும்-பாஜகவும் கூட்டணியில் இருக்கின்றனா். ஒருவேளை ரங்கசாமி கூட்டணியில் நீடிக்க மாட்டாா் என்று நினைத்து ஜோஸ் சாா்லஸை கட்சி ஆரம்பிக்க வைத்துள்ளாா்களா என்று தெரியவில்லை என்றாா்.
பேட்டியின் போது கட்சி நிா்வாகிகள் ராமச்சந்திரன், ராஜாங்கம், பெருமாள் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.