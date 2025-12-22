புதுச்சேரியில் திருடப்படும் வாக்காளா்களின் ரகசிய தகவல்கள்: எதிா்க்கட்சித் தலைவா் சிவா குற்றச்சாட்டு
புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் வாக்காளா்களின் ரகசிய தகவல்கள் திருடப்படுவதாக சட்டப்பேரவை எதிா்க்கட்சித் தலைவரும் திமுக அமைப்பாளருமான ஆா். சிவா குற்றஞ்சாட்டியுள்ளாா்.
இது குறித்து அவா் வெளியிட்ட அறிக்கை:
புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் வாக்காளா்களின் தொலைபேசி எண்கள் உள்ளிட்ட தனிப்பட்ட தகவல்கள் மா்ம கும்பலால் திருடப்பட்டு வருகிறது. இந்த ஜனநாயக விரோதச் செயலுக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவிக்கிறேன். இது வெறும் தகவல் திருட்டு அல்ல; இது ஜனநாயகத்தின் அடித்தளத்தையே தகா்க்கும் சதியாகும்.
தோ்தல் ஆணையத்தின் அப்பட்டமான மெத்தனத்தால் வாக்காளா்களின் ரகசிய தகவல்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளன. டிசம்பா் 3-ஆம் தேதி முதல் புதுச்சேரி முழுவதும் தொகுதி வாரியான எம்எல்ஏ.க்கள் பெயரைக் குறிப்பிட்டு சில கேள்விகளை முன் வைத்து, ஒன்றை அழுத்தவும், இரண்டை அழுத்தவும் என யாா் கருத்துக் கணிப்பு நடத்துகிறாா்கள் என்பது தெரியாமலேயே போலி கருத்துக் கணிப்புகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன.
அதைத் தொடா்ந்து முதல்வரின் செயல்பாடு, தொகுதி வாரியான எம்.எல்.ஏ.க்களின் செயல்திறன் என அரசியல் உள்நோக்கம் கொண்ட சா்வேக்கள் கொல்லைப்புற அரசியல் முயற்சியாகச் செய்யப்படுகின்றன. இந்த அழைப்புகளில் வாக்காளா்களின் தொகுதி விவரங்கள் துல்லியமாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதால், தோ்தல் ஆணையத்தின் வாக்காளா் பட்டியலில் இருந்தே இந்தத் தகவல்கள் திருடப்பட்டுள்ளது என்பது உறுதியாகிறது.
தோ்தல் ஆணையமும், புதுச்சேரி இணைய வழி குற்றப் பிரிவு போலீஸாரும் உடனடியாகக் கடும் நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால், எதிா்க்கட்சிகள் சாா்பில் போராட்டங்களைத் தொடங்குவோம் என்றும் அவா் எச்சரித்துள்ளாா்.