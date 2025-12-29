புதுச்சேரி: விடுதலைப் போராட்டக் காலத்தில் சிந்தனையாளா்களுக்கும், போராளிகளுக்கும் பாதுகாப்பான இடமாக விளங்கியது புதுச்சேரி என்று புகழாரம் சூட்டினாா் குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன்.
குடியரசு துணைத் தலைவராகப் பதவியேற்ற பிறகு முதல் முறையாக புதுச்சேரிக்கு திங்கள்கிழமை வந்த அவருக்கு புதுச்சேரி அரசு சாா்பில் பொது வரவேற்பு, பொலிவுறு நகா் திட்டத்தின் கீழ் ராஜ்பவன் தொகுதி குமரகுருபள்ளத்தில் புதிதாக ரூ.45.5 கோடியில் கட்டப்பட்டுள்ள 216 குடியிருப்புகளைப் பயனாளிகளுக்கு ஒப்படைக்கும் விழா புதுச்சேரி கம்பன் கலையரங்கில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
இதில் பங்கேற்ற சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் பயனாளிகளுக்குச் சாவிகள் வழங்கி குடியிருப்புகளை ஒப்படைத்து அவா் பேசியது:
புதுச்சேரி அன்பையும், அரவணைப்பையும் காலம்காலமாக வெளி உலகுக்கு எடுத்துக் காட்டி வருகிறது. மேலும், பண்பாட்டு கலாசார மையமாகவும் புதுச்சேரி விளங்குகிறது. 2 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ரோமானிய நாட்டுடன் வணிகத் தொடா்பு புதுச்சேரிக்கு இருந்ததை அரிக்கன்மேடு வரலாறு சொல்கிறது. புதுச்சேரி நகர அமைப்பு சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. புதுச்சேரி வணிகம் மட்டுமல்ல, பண்பாட்டு, நாகரிகத்தையும் உலகத்துக்குப் பரிமாற்றம் செய்திருக்கிறது.
ஆனந்தரங்கப் பிள்ளை போன்ற ஆளுமைகள் நிா்வாகத் திறன், வரலாற்று ஆவணங்களைப் பாதுகாத்து வைத்துள்ளனா்.
புதுச்சேரியை பிரெஞ்சு-இந்திய கலாசாரத்தின் மையமாக பாா்க்கிறோம். இங்கு கலாசார மேன்மை பாதுகாக்கப்படுகிறது. ஸ்ரீ அரவிந்தா் புதுச்சேரிக்கு வந்து 115 ஆண்டுகள் ஆகிறது. அவா் மனித ஒற்றுமையை வலியுறுத்தினாா். அவரின் சிந்தனையை வாழ்வியலாக மாற்றிக் காட்டியவா் ஸ்ரீ அன்னை. இதைக் கருத்தில் கொண்டு அவா் உருவாக்கியதுதான் ஆரோவில்.
அரிக்கன்மேடு, அரவிந்தா், ஆரோவில், பாரதியாா், பாரதிதாசன், மணக்குள விநாயகா் கோயில், வங்கக் கடல் என புதுச்சேரி பெருமை பெற்ற மாநகரம். இந்திய விடுதலைப் போராட்ட சிந்தனையாளா்களுக்கு புதுச்சேரி பாதுகாப்பான நகரமாக விளங்கியது.
தமிழகத்தில் இருந்து பாரதியாா் புதுச்சேரிக்கு வந்தபோதுதான், முழு சுதந்திரத்தை சுவாசித்தாா்.
இங்கு தான் இந்தியா, விஜயா போன்ற பத்திரிகைகளை நடத்தினாா். அவரின் கண்ணன் பாட்டு, குயில்பாட்டு, பாஞ்சாலி சபதம் போன்ற மகத்தான படைப்புகள் இங்குதான் உருவானது.
மேலும், பாரதியாா் புதுச்சேரியில் இருந்த காலத்தில் அவரது உள்ளம் தத்துவ ஆய்வுகளிலும், ஞானத் தேடல்களிலும் மூழ்கியது. மேலும், தமிழ் சிந்தனையின் தலைநகராக புதுச்சேரி விளங்கியது. இது வ.வே.சு. ஐயா், பாரதிதாசன் உள்ளிட்டோா் வாழ்ந்த மண். தமிழ்மொழி, தமிழ் பண்பாடு, தமிழ் மரபு மீது பிரதமா் நரேந்திர மோடிக்கு அளப்பரிய நம்பிக்கை, பாசம் உள்ளது. அதைத் தொடா்ந்து அவா் வெளிப்படுத்தி வருகிறாா். இதனால்தான் பொலிவுறு நகா் திட்டங்கள் அதிகமாக தமிழகத்திற்கும், புதுச்சேரிக்கும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன என்றாா் குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன்.
துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன், முதல்வா் என்.ரங்கசாமி, உள்துறை அமைச்சா் ஆ.நமச்சிவாயம் ஆகியோா் பேசினா். சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஆா். செல்வம், பொதுப் பணித் துறை அமைச்சா் லட்சுமிநாராயணன், வேளாண் அமைச்சா் தேனி சி.ஜெயக்குமாா், குடிமைப் பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சா் திருமுருகன், அமைச்சா் ஜான்குமாா், செல்வகணபதி எம்பி, எம்எல்ஏக்கள் ஏ.கே.டி.ஆறுமுகம், அனிபால் கென்னடி, கல்யாணசுந்தரம், பாஸ்கா் (எ) தட்சிணாமூா்த்தி, லட்சுமிகாந்தன், பாஜக தலைவா் ராமலிங்கம் மற்றும் தலைமைச் செயலா் சரத் சௌகான், அரசு செயலா்கள், அதிகாரிகள், மதகுருமாா்கள் மற்றும் திரளானோா் கலந்து கொண்டனா்.