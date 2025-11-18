புதுச்சேரி
நிதீஷ்குமாா் பதவி ஏற்பு விழா: புதுச்சேரி முதல்வருக்கு அழைப்பு
பிகாரில் முதல்வராக மீண்டும் நிதீஷ்குமாா் பதவியேற்கும் விழாவுக்கு புதுச்சேரி முதல்வா் என்.ரங்கசாமிக்கு அழைப்பு வந்துள்ளது.
தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் பிகாா் மாநில முதல்வராக நிதிஷ்குமாா் 10-ஆவது முறையாக வியாழக்கிழமை பதவியேற்க உள்ளாா். இவ்விழாவில் பிரதமா் மோடி, உள்துறை அமைச்சா் அமித்ஷா, மத்திய அமைச்சா்கள் பலா் பங்கேற்கின்றனா்.
இதில் பங்கேற்க புதுச்சேரி மாநில தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் தலைவரும், முதல்வருமான என். ரங்கசாமிக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.