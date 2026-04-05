புதுச்சேரி அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் அடுத்தக் கட்டத்துக்குச் செல்லும் என்று தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவா் கே.அண்ணாமலை கூறினாா்.
புதுச்சேரி ஊசுடு, வில்லியனூா், மணவெளி, அரியாங்குப்பம், காலாப்பட்டு ஆகிய தொகுதிகளில் போட்டியிடும் பாஜக, என்.ஆா்.காங்கிரஸ் வேட்பாளா்களை ஆதரித்து அவா் பிரசாரம் செய்தாா். அப்போது அவா் பேசியது:
மத்தியில் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருந்தபோது புதுச்சேரிக்கு 10 ஆண்டுகளில் ரூ.9 ஆயிரம் கோடி நிதிப்பகிா்வு கொடுத்திருந்தனா். பிரதமா் நரேந்திர மோடி ஆட்சியில் ரூ.26 ஆயிரம் கோடி நிதி பகிா்வு புதுச்சேரிக்குக் கிடைத்துள்ளது.
அடுத்த 5 ஆண்டுகாலம் புதுச்சேரியின் வளா்ச்சி அபரிதமாக இருக்கும். புதுச்சேரியில் இரட்டை எஞ்சின் அரசு சோ்ந்ததால் எப்படி புதுச்சேரி மிளிரும் என்பதற்கு கடந்த 5 ஆண்டுகாலமே சாட்சி.
இப்போது பெரிய நிறுவனங்கள் புதுச்சேரி நோக்கி வருகின்றன. ஒரே ஆண்டில் 3 லட்சம் லேப்டாப் தயாரிக்கும் நிறுவனம் புதுச்சேரியில் ஆரம்பித்துள்ளனா். ஸ்ரீதா் வேம்புவின் சோகோ நிறுவனம் இங்கு டெவலெப்மென்ட் சென்டா் தொடங்கியுள்ளது. அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் புதுச்சேரி அடுத்த கட்டத்துக்கு செல்லும். புதுச்சேரி விமான நிலையம் 1.5 கிலோ மீட்டா் ஓடுதளம் 2.3 கிலோ மீட்டா் ஓடுதளமாக மாற்றினால் பெரிய விமானங்கள் வந்து செல்லும். அதற்காக ரூ. 4 ஆயிரம் கோடிக்கான மாஸ்டா் பிளானை புதுச்சேரிக்கு மத்திய அரசு கொடுத்துள்ளது என்றாா் அண்ணாமலை.
