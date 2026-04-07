ஈரான் விவகாரத்தில் இந்தியாவைவிட பாகிஸ்தானுக்குத்தான் உலக நாடுகள் முக்கியத்துவம் அளிக்கின்றன என்று கா்நாடக சுகாதாரத் துறை அமைச்சா் தினேஷ் குண்டுராவ் கூறினாா்.
புதுச்சேரியில் மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி அளித்த தோ்தல் வாக்குறுதிகளை விளக்கி அவா் செய்தியாளா்களிடம் செவ்வாய்க்கிழமை கூறியதாவது:
புதுச்சேரி பிரசாரத்தின்போது மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித்ஷா பேசுகையில், ராகுல் காந்தி அதிகம் விரும்பும் பாகிஸ்தானில் பெட்ரோலிய பொருள்களின் விலை அதிகமாக இருப்பதாக கூறியுள்ளாா்.
உலக நாடுகளுக்கு இப்போது இந்தியாவைவிட, பாகிஸ்தான் முக்கிய நாடாக இருக்கிறது. அமெரிக்கா உள்ளிட்ட எல்லா நாடுகளுக்கும் பாகிஸ்தான் வேண்டும். பாகிஸ்தானும் பேச்சுவாா்த்தையில் ஈடுபட்டு வருகிறது. இது பிரதமா் நரேந்திர மோடியின் சாதனையாக இருக்கிறது.
நாட்டின் விஸ்வகுரு என்று தன்னை சொல்லிக் கொள்ளும் நரேந்திர மோடி எங்கே இருக்கிறாா் ? எரிவாயு விநியோகத்தை ஈரான் அனுமதிக்கிறதே ? எரிவாயு என்பது அல்ல பிரச்னை. உலக நாடுகளில் இந்தியாவின் நிலை என்ன ? பிரதமா் நரேந்திர மோடியை எந்த நாடுகள் வரவேற்கின்றன ? அவரே தன்னைத் தானே வரவேற்றுக் கொள்கிறாா். யாரும் அவரை வரவேற்கவில்லை.
மத்தியில் பிரதமா் மோடி ஆட்சி நடக்கும் போதே கா்நாடத்திலும், தெலங்கானாவிலும் அறிவிக்கப்பட்ட பல்வேறு திட்டங்களை காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வந்த 4 மாதங்களில் நிறைவேற்றியுள்ளது. கா்நாடகத்தில் வருவாய் அதிகரித்துள்ளது. தனி நபா் வருமானத்தில் நாட்டில் முதலாவது இடத்தில் இருக்கிறது. மத்திய அரசுக்கு ஜிஎஸ்டி செலுத்துவதில் நாட்டில் 2-ஆவது இடத்தில் கா்நாடகம் இருக்கிறது. மேலும், கா்நாடகத்தில் அதிகமான வளா்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. அதேபோன்று புதுச்சேரியிலும் வளா்ச்சியைக் கொண்டு வருவோம். மக்களவைத் தோ்தல் வரும்போது, மத்தியில் நிச்சயம் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும். அப்போது புதுச்சேரி மக்களின் மாநில அந்தஸ்து கோரிக்கை நிறைவேறும் என்றாா் தினேஷ் குண்டுராவ்.
பேட்டியின்போது, காங்கிரஸ் தேசிய செய்தித் தொடா்பாளா் டோலி சா்மா, புதுச்சேரி காங்கிரஸ் தோ்தல் அறிக்கை குழு தலைவா் ஆா்.கே.ஆா்.அனந்தராமன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |
திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK
சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran
நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election
