Dinamani
அதிமுக ஆட்சி அமைந்ததும் தமிழ்நாட்டில் சாதிவாரிகணக்கெடுப்பு நடத்தப்படும்: எடப்பாடி பழனிசாமிதிமுக தேய்ந்து வருகிறது; முன்னாள் அதிமுகவினரே திமுக வேட்பாளர்கள் - இபிஎஸ் விமர்சனம்48 மணிநேரத்துக்கு வெளியே செல்ல வேண்டாம்: ஈரானில் உள்ள இந்தியர்களுக்கு தூதரகம் அறிவுறுத்தல்!மகளிருக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ. 2,000! மேற்கு வங்கத்தில் காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கை வெளியீடுஒரு முழு நாகரிகமே அழியப்போகிறது, மீண்டும் திரும்பாது : ஈரானுக்கு டிரம்ப் இறுதி எச்சரிக்கைஈரான் கார்க் தீவில் அமெரிக்கா மீண்டும் தாக்குதல்
/
புதுச்சேரி

ஜிப்மருக்கு நாளை விடுமுறை

சட்டப்பேரவை தோ்தல் வாக்குப் பதிவையொட்டி புதுச்சேரி ஜிப்மா் மருத்துவமனைக்கு வியாழக்கிழமை (ஏப். 9) விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது.

News image

புதுச்சேரி ஜிப்மா் மருத்துவமனை வளாக முகப்புத் தோற்றம்.

Updated On :7 ஏப்ரல் 2026, 7:52 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சட்டப்பேரவை தோ்தல் வாக்குப் பதிவையொட்டி புதுச்சேரி ஜிப்மா் மருத்துவமனைக்கு வியாழக்கிழமை (ஏப். 9) விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது.

லௌஅன்று ஜிப்மரின் வெளிப்புற நோயாளிகள் பிரிவு இயங்காது. இருப்பினும் அவசர சிகிச்சைப் பிரிவு சேவைகள் அனைத்தும் வழக்கம் போல இயங்கும். ஜிப்மா் நிா்வாகம் செவ்வாய்க்கிழமை இதைத் தெரிவித்துள்ளது.

தொடர்புடையது

ஜிப்மருக்கு நாளை விடுமுறை

ஜிப்மருக்கு நாளை விடுமுறை

வீடியோக்கள்

Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |
வீடியோக்கள்

Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |

தினமணி செய்திச் சேவை

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK
வீடியோக்கள்

திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran
வீடியோக்கள்

சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election
வீடியோக்கள்

நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு