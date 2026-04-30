புதுச்சேரியில் கவியரங்கம், விருதுகள் வழங்கும் விழா

அனைத்திந்தியத் தமிழ் எழுத்தாளா்கள் சங்கத்தின் புதுச்சேரி கிளை சாா்பில் பாரதிதாசன் பிறந்தநாள் கவியரங்கம், பரிசளிப்பு மற்றும் விருதுகள் வழங்கும் விழா புதுவைத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

விழாவில் விருது பெற்ற கவிஞா்கள்.

Updated On :30 ஏப்ரல் 2026, 12:14 am

தினமணி செய்திச் சேவை

அனைத்திந்தியத் தமிழ் எழுத்தாளா்கள் சங்கத்தின் புதுச்சேரி கிளை சாா்பில் பாரதிதாசன் பிறந்தநாள் கவியரங்கம், பரிசளிப்பு மற்றும் விருதுகள் வழங்கும் விழா புதுவைத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

இந்நிகழ்ச்சிக்கு அனைத்திந்தியத் தமிழ் எழுத்தாளா்கள் சங்கத்தின் தேசியத் தலைவா் கோ. பெரியண்ணன் தலைமை வகித்தாா். புதுச்சேரி கிளை நிா்வாகிகள் இரா.கோவலன், பாரதி கோவிந்தம்மாள், மு. பழனியம்மாள், சுகு செந்தில்குமரன், ஜா.காளிதாஸ் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

விழாவின் தொடக்கமாக அனைத்திந்தியத் தமிழ் எழுத்தாளா்கள் சங்கப் புதுச்சேரி கிளைத் தலைவா் இரா. அகிலா தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடினாா். புதுச்சேரிக் கதிா்காமம் வேலுநாச்சியாா் செ.சஞ்சனாவின் வரவேற்பு நடனம் நடைபெற்றது.

மாம்பலம் ஆ.சந்திரசேகா், இணைச் செயலா் கேவி.பழனி, திருவண்ணாமலை கிளைத் தலைவா் இந்திர ராஜன், செயலா் அல்லி கோவிந்தசாமி, கள்ளக்குறிச்சி கிளைத் தலைவா்அருணா தொல்காப்பியன் ஆகியோா் விழாவில் பேசினா்.

கவியரங்கம்: பாவேந்தா் பாரதிதாசன் பிறந்த நாள் நிகழ்ச்சியாக சு. சண்முகசுந்தரம் தலைமையில் பாவேந்தா் காலத்தை வென்ற கவிஞன் எனும் தலைப்பில் கவியரங்கம் நடைபெற்றது.

இதில் கவிஞா்கள் ஆரோக்கிய மேரி, சக்திமான் அசோகன், இரா. கருணாநிதி, நாக .சொக்கலிங்கம் , சேகா், கோ .புஷ்பவல்லி ஜனாதா்ஷன், முகேஷ் குமாா், சக்தி, மிஜினா நந்திவரம் சம்பத்குமாா், மேரி அமலதாஸ், இரா கமலா முருகன் உள்ளிட்ட 25 கவிஞா்கள் கவிதை வாசித்தனா்.

விருது வழங்கும் விழா: பாவலா் சண்முகசுந்தரம், தனசேகரன், மா. ஆனந்தராஜ் ஆகியோருக்கு சேவைச் செம்மல் விருதும், கவிஞா் பரந்தூா் ராமசாமி, பிரேம்குமாரி, பூரணி, கே. கவிதா, கோ. புஷ்பவல்லி ஆகியோருக்கு இலக்கிய மாமணி விருதும் , மா.ராஜவேல், சீதாராமன் ஆகியோருக்கு இலக்கியச் செம்மல் விருதும், ப .பரமேஸ்வரி, கலைவாணி ஆகியோருக்கு கல்விச்செம்மல் விருதும், பாரி வள்ளல்,செ. சிவா ஆகியோருக்கு ஆளுமைச் செம்மல் விருதும் , மி.அகஸ்டின் சாா்ஜ் செல்லம்மாள், சங்கீதா ஆகியோருக்கு ஆசிரியா் செம்மல் விருதும் வழங்கப்பட்டது.

பரிசளிப்பு : தொடா்ந்து கவிதை, கட்டுரை, ஓவியப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவா்களுக்குப் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. முன்னதாக புதுச்சேரி கிளை அவைத் தலைவா் சொ. ஏழுமலை வரவேற்றாா். நிறைவில் கிளைப் பொருளாளா் கோ.குணசேகா் நன்றி கூறினாா். கிளைச் செயலா் க.கண்ணன் நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்து வழங்கினாா்.

