தீபாவளி பட்டாசு கடை அமைக்க இணையவழியில் விண்ணப்பிக்கலாம்

புதுச்சேரியில் தீபாவளி பட்டாசு கடை வைக்க விரும்புபவா்கள் இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்கலாம்.
இது குறித்து புதுச்சேரி மாவட்ட ஆட்சியா் அ. குலோத்துங்கன் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி புதுச்சேரியில் தற்காலிக பட்டாசு சில்லறை விற்பனைக்கடை வைக்க விரும்புவோா் அதற்கான விண்ணப்பங்களை இணையதள முகவரியில் வரும் செப். 7-ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் மட்டுமே தீபாவளி பட்டாசு கடை உரிம பரிசீலனைக்கு ஏற்கப்படும். விண்ணப்பத்துடன் விற்பனை செய்யப்போகும் இடத்தின் வரைபடம், கடையின் அளவு, கடைக்குச் செல்லும் வழி, சுற்றியுள்ள சாலைகள், 15 மீட்டா் சுற்றளவில் உள்ள பிற கடைகள் பற்றி குறிப்பிட வேண்டும்.
இட உரிமையாளா் பத்திரங்கள், வாடகை பத்திரங்கள், ஆட்சேபணை இல்லை என இடத்தின் உரிமையாளா் நோட்டரி பத்திரம், முகவரி, அடையாளச் சான்றுகள் இணைக்க வேண்டும். தகுதியான விண்ணப்பங்களுக்கு மட்டும் பட்டாசு கடை விற்பனை உரிமம் வழங்கப்படும் என அதில் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.