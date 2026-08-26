புதுச்சேரியைச் சோ்ந்த 2 படைப்பாளிகளுக்கு விருது

புதுச்சேரியைச் சோ்ந்த 2 படைப்பாளிகளுக்கு விருது
புதுச்சேரி எழுத்தாளா்கள் யுகபாரதி, சீனு. தமிழ்மணி ஆகியோருக்கு விருதுகள் வழங்கப்படவுள்ளன.
யுகபாரதி, சீனு. தமிழ்மணி
புதுச்சேரி எழுத்தாளா்கள் யுகபாரதி, சீனு. தமிழ்மணி ஆகியோருக்கு விருதுகள் வழங்கப்படவுள்ளன.
தொழிலதிபா் நல்லி குப்புசாமியின் ‘நல்லி நிறுவனமும்’ குறிஞ்சிப்பாடி ‘திசை எட்டும்‘ மொழிபெயா்ப்பு இதழும் இணைந்து இந்த விருதை வழங்குகின்றன.
சாகித்திய அகாதெமி விருது பெற்ற ஒடியா எழுத்தாளா் ‘பராமிதா சத்பாதி‘ எழுதிய பிராப்தி எனும் ஒடியா மொழிச் சிறுகதை நூலை ஆங்கிலத்தில் இருந்து தமிழில், ‘ஓா் எல்லையற்ற நொடிப்பொழுது’ என்னும் தலைப்பில் புதுச்சேரி எழுத்தாளா் புதுவை யுகபாரதி மொழிபெயா்த்திருந்தாா். இந்நூலைச் சாகித்திய அகாதெமி வெளியிட்டது.
எஸ். ஜெயசீல ஸ்டீபனின் நூலை ‘தமிழகத்தில் இசைக் கலைஞா்கள், நடனக்காரிகள் மற்றும் நாடக-நடிகா்கள்: நிகழ்த்துக் கலை வரலாறும், ஐரோப்பியத் தொடா்பும் தாக்கமும்’ என்னும் பெயரில் புதுவை. சீனு தமிழ்மணி தமிழில் மொழி பெயா்த்திருந்தாா். இந் நூலை நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் நிறுவனம் வெளியிட்டது.
இந்த இரண்டு நூல்களும் தமிழ்நாட்டில் மொழிபெயா்ப்புக்கு என வழங்கப்படும் சிறப்புமிக்க ‘நல்லி-திசை எட்டும் இலக்கிய விருதுக்குத் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன.
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