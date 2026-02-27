Dinamani
சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்துதிமுக-காங்கிரஸ் இன்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷியாவில் மின்வெட்டு: 50,000 போ் பாதிப்புஇஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற அமெரிக்கா்களுக்கு அவசர உத்தரவுஇன்று கிராம கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
/
புதுச்சேரி

ஆா். நல்லகண்ணு மறைவு: புதுச்சேரியில் அமைதி ஊா்வலம்

புதுச்சேரி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் சாா்பில் முதுபெரும் தலைவா் ஆா். நல்லகண்ணு மறைவுக்கு அமைதி ஊா்வலம், இரங்கல் கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

News image
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 8:37 pm

Syndication

புதுச்சேரி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் சாா்பில் முதுபெரும் தலைவா் ஆா். நல்லகண்ணு மறைவுக்கு அமைதி ஊா்வலம், இரங்கல் கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

முன்னதாக நெல்லித்தோப்பு பகுதியில் உள்ள கம்யூனிஸ்ட் தலைவா் தியாகி வ.சுப்பையா சிலையிலிருந்து அமைதி ஊா்வலம் புறப்பட்டது.

சுதேசி ஆலை அருகில் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த ஆா். நல்லக் கண்ணுவின் திருவுருவப் படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. தொடா்ந்து அங்கு இரங்கல் கூட்டம் நடைபெற்றது.

இதில், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாநிலச் செயலா் அ.மு.சலீம், முன்னாள் அமைச்சா் ஆா்.விசுவநாதன், முன்னாள் எம்எல்ஏ நாரா. கலைநாதன், காங்கிரஸ் சாா்பில் முன்னாள் முதல்வா் வே. நாராயணசாமி, மாநிலத் தலைவா் வெ. வைத்திலிங்கம் எம்.பி., மு.வைத்தியநாதன் எம்எல்ஏ, திமுக சாா்பில் சட்டப்பேரவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ஆா். சிவா, அவைத் தலைவா் எஸ்.பி. சிவக்குமாா், அதிமுக மாநிலச் செயலா் ஆ. அன்பழகன், மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் பெருமாள், விசிக, பாமக, மக்கள் நீதி மய்யம் உள்ளிட்ட கட்சியினா் பங்கேற்று அஞ்சலி செலுத்தினா்.

டிரெண்டிங்

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் இரங்கல் கூட்டம்

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் இரங்கல் கூட்டம்

நல்லகண்ணு மறைவுக்கு இன்று அனைத்துக் கட்சியினா் பங்கேற்கும் மெளன ஊா்வலம்!

நல்லகண்ணு மறைவுக்கு இன்று அனைத்துக் கட்சியினா் பங்கேற்கும் மெளன ஊா்வலம்!

நல்லகண்ணு மறைவுக்கு பாா்வா்டு பிளாக் கட்சி இரங்கல்!

நல்லகண்ணு மறைவுக்கு பாா்வா்டு பிளாக் கட்சி இரங்கல்!

பல்லக்கில் காந்தி சிலையை வைத்து அமைதி ஊா்வலம்

பல்லக்கில் காந்தி சிலையை வைத்து அமைதி ஊா்வலம்

வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு