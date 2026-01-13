பாஜக கூட்டணியில் தவெக சோ்க்கப்படுமா? புரந்தேஸ்வரி எம்.பி. பேட்டி
பாஜக கூட்டணியில் தவெகவை சோ்ப்பது குறித்து உள்ளூா் தலைவா்கள் முடிவு செய்வாா்கள் என்று பாஜக எம்.பி. புரந்தேஸ்வரி கூறினாா்.
புதுச்சேரி மணவெளி தொகுதியில் பாரதிய ஜனதா கட்சி சாா்பில் தாமரை பொங்கல் விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஆா். செல்வம் தலைமை வகித்தாா். இதில் சிறப்பு விருந்தினராக பாஜக எம்.பி. புரந்தேஸ்வரி பங்கேற்றாா். புதுச்சேரி உள்துறை அமைச்சா் ஆ. நமச்சிவாயம், பாஜக மாநில தலைவா் வி.பி. ராமலிங்கம் ஆகியோா் கலந்து கொண்டனா்.
பூரணாங்குப்பம் அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் திடலில் 300-க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் பொங்கல் வைத்து வழிபாடு செய்தனா். அவா்களுடன் புரந்தேஸ்வரி எம்.பி. பொங்கல் வைத்து அனைவருக்கும் பொங்கல் வாழ்த்துத் தெரிவித்தாா்.
பின்னா் செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது: பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடப்படுவது மகிழ்ச்சிக்குரியது. தமிழ்நாடு, ஆந்திரம் மட்டுமல்லாது நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது. பால் பொங்குவதைப் போல புதுச்சேரியில் உள்ள அனைத்து குடும்பத்திலும் இன்பம் பொங்க வேண்டும்.
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் தவெகவைச் சோ்க்க முயற்சி நடப்பதாக காங்கிரஸ் தரப்பில் கூறப்படுவது குறித்து கேட்டதற்கு, அதுபற்றி உள்ளூா் தலைவா்கள் முடிவு செய்வாா்கள் என்றாா்.