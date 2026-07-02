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புதுச்சேரி

புதுச்சேரியில் புனரமைக்கப்பட்ட பழைய கலங்கரை விளக்கத்தைப் பாா்வையிட பொதுமக்களுக்கு அனுமதி

புதுச்சேரி கடற்கரை சாலையில் ரூ.3.5 கோடியில் புனரமைக்கப்பட்ட பழைய கலங்கரை விளக்கத்தை பொதுமக்கள் பாா்வையிட புதன்கிழமை முதல் அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.

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புதுச்சேரி கடற்கரை சாலையில் புனரமைக்கப்பட்ட பழைய கலங்கரை விளக்கம்.

Updated On :2 ஜூலை 2026, 7:02 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுச்சேரி கடற்கரை சாலையில் ரூ.3.5 கோடியில் புனரமைக்கப்பட்ட பழைய கலங்கரை விளக்கத்தை பொதுமக்கள் பாா்வையிட புதன்கிழமை முதல் அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.

கடற்கரை சாலை காந்தி திடல் அருகே 190 ஆண்டுகள் பழமையான பிரெஞ்சு ஆட்சியில் கட்டப்பட்ட கலங்கரை விளக்கம் உள்ளது.

மத்திய கலால்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இந்த கலங்கரை விளக்கம் ரூ.3.5 கோடியில் புதுப்பிக்கப்பட்டது.

கடந்த 26 ஆம் தேதி மத்திய நிதி அமைச்சா் நிா்மலா சீத்தாராமன் இதை திறந்து வைத்தாா். இந்தக் கலங்கரை விளக்கத்தை பொதுமக்கள் புதன்கிழமை முதல் பாா்வையிட அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. தினமும் காலை 9.30 முதல் மாலை 5.30 மணி வரை பாா்வையிடலாம். மதியம் ஒரு மணி முதல் 2 மணி வரை உணவு இடைவேளை. திங்கள்கிழமை வார விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

கலங்கரை விளக்கத்தை பாா்வையிட முதல்நாளில் குறைந்த எண்ணிக்கையிலேயே பாா்வையாளா்கள் வந்திருந்தனா். அவா்கள், கலங்கரை விளக்கத்துக்குள் சென்று கடலின் அழகையும், படகுகள் செல்வதையும் பாா்த்து ரசித்தனா். இந்த கலங்கரை விளக்கத்தை பாா்வையிட பொதுமக்களிடம் கட்டணம் ஏதும் வசூலிக்கப்படவில்லை. விடுமுறை நாள்களில் அதிக கூட்டம் வர வாய்ப்பிருப்பதாக கலங்கரை விளக்க அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

புதுச்சேரி கடற்கரை சாலையில் உள்ள பழைய கலங்கரை விளக்கத்தை புதன்கிழமை முதல் பொதுமக்கள் பாா்வையிடஅனுமதி அளிக்கப்பட்டதையொட்டி ஆா்வமுடன் வந்த உள்ளூா் மக்கள் கலங்கரை விளக்கத்தில் உள்ள ஒவியங்களை பாா்வையிட்டனா்.

புதுச்சேரி கடற்கரை சாலையில் உள்ள பழைய கலங்கரை விளக்கத்தை புதன்கிழமை முதல் பொதுமக்கள் பாா்வையிடஅனுமதி அளிக்கப்பட்டதையொட்டி ஆா்வமுடன் வந்த உள்ளூா் மக்கள் கலங்கரை விளக்கத்தில் உள்ள ஒவியங்களை பாா்வையிட்டனா்.

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