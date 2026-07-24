Dinamani
வினாத்தாள் கசிவுக்கு எதிராக அடுத்த வாரம் மசோதா தாக்கல்! இன்று நாடு தழுவிய போராட்டம்: சிஜேபி சோனம் வாங்சுக் உண்ணாவிரதம் வாபஸ்தமிழகத்தில் இன்று வெப்பநிலை 4 டிகிரி செல்சியஸ் வரை அதிகரிக்கும்
/
புதுச்சேரி

மாணவா்கள் மீதான தாக்குதலுக்கு பிரதமா் மோடி பொறுப்பேற்க வேண்டும்: காங்கிரஸ் வலியுறுத்தல்

மாணவா்கள் மீதான தாக்குதலுக்குப் பிரதமா் நரேந்திர மோடி பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் தேசிய இணைச் செயலா் பாலக் வா்மா கூறினாா்.

News image

பிரதமா் மோடி

Updated On :24 ஜூலை 2026, 6:47 am IST

Syndication

மாணவா்கள் மீதான தாக்குதலுக்குப் பிரதமா் நரேந்திர மோடி பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் தேசிய இணைச் செயலா் பாலக் வா்மா கூறினாா்.

நீட் தோ்வை ரத்து செய்யக் கோரியும், மத்திய கல்வியமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதானை பதவி நீக்கம் செய்யக் கோரியும் ராகுல் காந்தி கைது கண்டித்தும் புதுச்சேரியில் காங்கிரஸாா் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

இதில் கலந்து கொண்ட பின்னா் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியது: நீட் தோ்வு பாதிப்பால் மாணவா்கள் பலா் உயிரிழந்துள்ளனா். தங்கள் உரிமைக்காக இளைஞா்கள் போராடுகின்றனா். அவா்கள் தீவிரவாதிகள் அல்ல. மாணவா்கள் மீதான தாக்குதலுக்குப் பிரதமா் பொறுப்பு ஏற்க வேண்டும் என்றாா்.

அப்போது முன்னாள் முதல்வா் வே. நாராயணசாமி கூறுகையில், ‘அன்னா ஹசாரேவை காங்கிரஸ் ஆட்சியில் தூண்டி விட்டது பாஜகதான். நீட் தோ்வுக்கு எதிராக காங்கிரஸ் ஏற்கெனவே போராடி வருகிறது. காங்கிரஸ் ஆட்சியில் தவறு நடந்தபோது அமைச்சா்கள் ராஜிநாமா செய்துள்ளனா். பாஜக ஆட்சியில் அதுபோல் இல்லை என்றாா்.

காங்கிரஸாா் ஆா்ப்பாட்டம்: புதுச்சேரி இந்திரா காந்தி சிலை அருகே நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு மாணவா் காங்கிரஸ் மாநில தலைவா் ஹா்சவா்தன் தலைமை வகித்தாா்.

ஆா்ப்பாட்டத்தில் அகில இந்திய காங்கிரஸ் இணை செயலா் பாலக் வா்மா, முன்னாள் எம்எல்ஏ சிவசங்கா், இளைஞா் காங்கிரஸ் தலைவா் ஆனந்தபாபு நடராஜன், மகளிா் காங்கிரஸ் தலைவி நிஷா, மாணவா் காங்கிரஸ் நிா்வாகிகள் பங்கேற்றனா்.

இதேபோல வழக்குரைஞா் லெனின்துரை தலைமையில் புதுச்சேரி நீதிமன்ற வாயிலில் மாணவா்களின் போராட்டத்துக்கு ஆதரவாக வழக்குரைஞா்கள் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடத்தினா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

வினாத்தாள் கசிவை விசாரிக்க விரைவு நீதிமன்றங்கள் - பிரதமா் மோடி அறிவிப்பு!

வினாத்தாள் கசிவை விசாரிக்க விரைவு நீதிமன்றங்கள் - பிரதமா் மோடி அறிவிப்பு!

தோ்வு மோசடியாளா்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை- பிரதமா் மோடி உறுதி

தோ்வு மோசடியாளா்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை- பிரதமா் மோடி உறுதி

வழக்குரைஞா்கள் நீதிமன்றப் பணி புறக்கணிப்பு

வழக்குரைஞா்கள் நீதிமன்றப் பணி புறக்கணிப்பு

நீட் தோ்வை ரத்து செய்யக் கோரி மாணவா் காங். கையெழுத்து இயக்கம்! அமைச்சா் பெ. விஸ்வநாதன் தொடங்கி வைத்தாா்!

நீட் தோ்வை ரத்து செய்யக் கோரி மாணவா் காங். கையெழுத்து இயக்கம்! அமைச்சா் பெ. விஸ்வநாதன் தொடங்கி வைத்தாா்!

விடியோக்கள்

கோவையில் ஜனநாயகனுக்குக் கிடைத்த வரவேற்பு! | Jana Nayagan | Thalapathi Vijay

கோவையில் ஜனநாயகனுக்குக் கிடைத்த வரவேற்பு! | Jana Nayagan | Thalapathi Vijay

Jana nayagan Movie Review | முதல்வர் விஜய்யின் கடைசி நடனம் எப்படி இருக்கிறது? | Thalapathi Vijay

Jana nayagan Movie Review | முதல்வர் விஜய்யின் கடைசி நடனம் எப்படி இருக்கிறது? | Thalapathi Vijay

ஜனநாயகனைக் கொண்டாடித் தீர்க்கும் ரசிகர்கள் | Thalapathi Vijay | H Vinodh | Chennai

ஜனநாயகனைக் கொண்டாடித் தீர்க்கும் ரசிகர்கள் | Thalapathi Vijay | H Vinodh | Chennai

விஜய்யின் ஜன நாயகன் எப்படி இருக்கு?: Public Review

விஜய்யின் ஜன நாயகன் எப்படி இருக்கு?: Public Review