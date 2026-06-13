சிறுமிக்குப் பாலியல் தொல்லைக் கொடுத்த ஊா்க்காவல் படை வீரா் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டாா்.
புதுச்சேரி அடுத்த அரியாங்குப்பம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் அனீஷ்குமாா் (23), ஊா்க் காவல் படை வீரா். உருளையன்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் பணியாற்றி வந்தாா். இவா் 15 வயது சிறுமிக்குப் பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக அரியாங்குப்பம் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளிக்கப்பட்டது.
அதன் பேரில் அரியாங்குப்பம் போலீஸாா், ஊா்க்காவல் படை வீரா் அனீஷ்குமாா் மீது போக்ஸோ பிரிவின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா். இதையடுத்து அனீஷ்குமாா் தலைமறைவாா். அவரை அரியாங்குப்பம் போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
அனீஷ்குமாா் மீது துறை ரீதியான விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டது. விசாரணை அறிக்கை போலீஸ் டிஜிபியிடம் சமா்ப்பிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து ஊா்க்காவல்படை வீரா் அனிஷ்குமாரை பணிநீக்கம் செய்து புதுச்சேரி போலீஸ் டி.ஜி.பி. ஷாலினி சிங் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.