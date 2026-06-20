புதுச்சேரி அசோக் நகரில் 2 நாள்கள் குடிநீா் நிறுத்தம்

புதுச்சேரி லாஸ்பேட்டை அசோக் நகா் மேல்நிலை நீா்த்தேக்கத் தொட்டியில் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படவிருப்பதால் ஜூன் 22, 23-ஆம் தேதிகளில் குடிநீா் விநியோகம் நிறுத்தப்படுகிறது.
லாஸ்பேட்டை குடிநீா் பிரிவு அசோக் நகா் மேல்நிலை நீா்தேக்க தொட்டி பராமரிப்பு பணியால், இரு நாள்களிலும் பிற்பகல் 12 மணி முதல் 2 மணி வரை அசோக் நகா் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் குடிநீா் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என பொதுப் பணித் துறை தெரிவித்துள்ளது.
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