எல்பிஜி தட்டுப்பாடு எதிரொலி: புணேயில் எரிவாயு தகன மையங்களை மூட உத்தரவு!சென்னையில் வணிக எரிவாயு சிலிண்டர் விநியோகத்தை நிறுத்துவதாக இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் நிறுவனம் அறிவிப்புபெங்களூரில் வணிக சிலிண்டர்கள் நிறுத்தம்! நாளை முதல் ஹோட்டல்கள் மூடல்! மும்பையில் தட்டுப்பாடு!தேர்தலுக்காக மட்டும் நாம் கூட்டணி வைக்கவில்லை, கொள்கைக்காக கூட்டணி வைத்துள்ளோம் - மு.க. ஸ்டாலின்மகளிர் உரிமைத் தொகையை யாராலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது : மு.க. ஸ்டாலின்திமுக ஆட்சியில் 2 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளுக்கு இலவச மின் இணைப்பு : திருச்சியில் மு.க. ஸ்டாலின் பேச்சுதலைசிறந்த வரலாற்றாசிரியர்களில் ஒருவரும் எழுத்தாளருமான கே.என். பணிக்கர் இன்று (மார்ச் 9) காலமானார். அவருக்கு வயது 89.சுவாமிமலை கோயிலில் 2 மின்தூக்கிகள் அமைக்க ரூ. 3.55 கோடியா? அண்ணாமலை கேள்விராகுல் மீதான அவதூறு வழக்கு: மார்ச் 12-ல் விசாரணை!
புதுச்சேரி

காரைக்கால் - பேரளம் இடையே ரயில் இயக்க காங்கிரஸ் எம்.பி. கோரிக்கை

காரைக்காலில் இருந்து திருநள்ளாறு வழியாக பேரளத்துக்கு பயணிகள் ரயிலை இயக்க வேண்டும் என்று

News image
மத்திய ரயில்வே அமைச்சா் அஸ்வினி வைஷ்ணவிடம் நேரில் கோரிக்கை கடிதம் அளித்த வெ.வைத்திலிங்கம் எம்.பி.
Updated On :9 மார்ச் 2026, 8:52 pm

புதுச்சேரி: காரைக்காலில் இருந்து திருநள்ளாறு வழியாக பேரளத்துக்கு பயணிகள் ரயிலை இயக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி மத்திய ரயில்வே அமைச்சா் அஸ்வினி வைஷ்ணவிடம் புதுச்சேரி மக்களவை உறுப்பினா் வெ.வைத்திலிங்கம் திங்கள்கிழமை கடிதம் அளித்தாா்.

இதுகுறித்து, புதுச்சேரியில் எம்.பி. அலுவலகம் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

திருநள்ளாறு வழியாக காரைக்கால் - பேரளத்துக்குப் புதிதாக அகல ரயில் பாதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதில் தற்போது சரக்கு ரயில் தான் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. திருநள்ளாறில் உள்ள புகழ்பெற்ற சனீஸ்வர பகவான் கோயிலுக்கு ஆண்டு முழுவதும் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து பக்தா்கள் வந்து செல்கின்றனா். இந்த அகல ரயில் பாதையின் பணி நிறைவடைந்தும் பயணிகள் ரயில் இயக்கப்படாமல் இருப்பது இப்பகுதி மக்களிடமும், யாத்ரிகா்களிடமும் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதனால் திருநள்ளாறு வழியாக காரைக்கால்- பேரளம் பயணிகள் ரயிலை உடனடியாக இயக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும் காரைக்கால் வரை வந்து செல்லும் அனைத்து ரயில்களையும் திருநள்ளாறு வரை நீட்டிக்க வேண்டும் என்றும் அந்தக் கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளாா் வைத்திலிங்கம் எம்.பி.

வார விடுமுறை நாள்களிலும் திருச்சி - விருதுநகா் ரயில்!

12,300 ரயில் பெட்டிகளில் சிசிடிவி கேமராக்கள் : அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தகவல்

சீனா, ஜப்பான், பிரான்ஸைவிட வந்தே பாரத் ரயில் கட்டணம் குறைவு - ரயில்வே அமைச்சா் அஸ்வினி வைஷ்ணவ்

ரயில்வே நிா்வாகத்தைக் கண்டித்து தொடா் போராட்டம்: ரயில் பயணிகள் சங்கம்

சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!
#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup
நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP
யூத் டிரைலர்!
