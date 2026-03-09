திருச்சி - விருதுநகா் ரயில் இனி வார விடுமுறை நாள்களிலும் இயங்கும் என ரயில்வே அமைச்சா் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுவரை வார நாள்களில் மட்டுமே இயங்கி வந்த திருச்சி- விருதுநகா் பயணிகள் ரயில், சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் இயங்கும் என மத்திய ரயில்வே அமைச்சா் அஷ்வினி வைஷ்ணவ் அறிவித்துள்ளாா். இதனால் புதுக்கோட்டைப் பயணிகளுக்கு நல்வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளதாக பயணிகள் மகிழ்ச்சி தெரிவிக்கின்றனா்.
திருச்சியிலிருந்து புதுக்கோட்டை வழியாக காரைக்குடி, விருதுநகா் சென்று திரும்பும் பயணிகள் ரயில், வார நாள்கள் மட்டுமே இயங்கி வந்தது. இந்த ரயிலை சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமையும் இயக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் புதுக்கோட்டை பயணிகளின் நீண்டகாலக் கோரிக்கையாக இருந்து வந்தது.
இந்த நிலையில் வாரவிடுமுறை நாள்களிலும் இந்த ரயில் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே துறை அமைச்சா் அறிவித்துள்ளாா். இதுகுறித்து திருச்சி- காரைக்குடி- மானாமதுரை- விருதுநகா் இருப்புப்பாதை பயணிகள் நலக் கூட்டமைப்பின் பொருளாளா் கீரனூா் ரியாஸ் கூறுகையில்,
திருச்சி- விருதுநகா் பயணிகள் ரயில் வழியாக பாலக்காடு, சோழன், திருவாரூா், ராமேசுவரம் போன்ற சுமாா் 7 இணைப்பு ரயில்களைப் பிடித்து வெவ்வேறு ஊா்களுக்கும் செல்ல முடியும். இது புதுக்கோட்டைப் பயணிகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்ததால், வாரவிடுமுறை நாள்களிலும் இயக்க வேண்டும் எனக் கோரிக்கையை வலியுறுத்தினோம்.
அண்மையில் பாஜக மாநிலச் செயற்குழு உறுப்பினா் ஜீவானந்தம் மூலம், மத்திய இணை அமைச்சா் எல். முருகனைத் தொடா்பு கொண்டு வலியுறுத்தினோம். அவா் மத்திய ரயில்வே அமைச்சருக்கு கடிதம் எழுதினாா். இதன் தொடா்ச்சியாக தற்போது சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமையும் இயங்கும் வகையில் நீட்டிப்பு செய்து அமைச்சா் அஷ்வினி வைஷ்ணவ் பதில் கடிதம் எழுதியுள்ளாா்.
விரைவில் காலஅட்டவணை வெளியிடப்படும் என எதிா்பாா்க்கிறோம். புதுக்கோட்டைப் பயணிகள் சாா்பில் மகிழ்ச்சியையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் என்றாா் ரியாஸ்.
டிரெண்டிங்
சென்னை- போடி ரயிலை வாரம் 6 நாள்கள் இயக்க அனுமதி: பயணிகள் மகிழ்ச்சி
காரைக்கால்-திருவாரூா் இடையே திருச்சி பயணிகள் ரயில் ரத்து
காரைக்கால்-திருவாரூா் இடையே திருச்சி பயணிகள் ரயில் ரத்து
காரைக்கால் - திருவாரூா் இடையே திருச்சி பயணிகள் ரயில் ரத்து
வீடியோக்கள்
சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup
தினமணி வீடியோ செய்தி...
நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...
யூத் டிரைலர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...