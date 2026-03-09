Dinamani
எல்பிஜி தட்டுப்பாடு எதிரொலி: புணேயில் எரிவாயு தகன மையங்களை மூட உத்தரவு!சென்னையில் வணிக எரிவாயு சிலிண்டர் விநியோகத்தை நிறுத்துவதாக இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் நிறுவனம் அறிவிப்புபெங்களூரில் வணிக சிலிண்டர்கள் நிறுத்தம்! நாளை முதல் ஹோட்டல்கள் மூடல்! மும்பையில் தட்டுப்பாடு!தேர்தலுக்காக மட்டும் நாம் கூட்டணி வைக்கவில்லை, கொள்கைக்காக கூட்டணி வைத்துள்ளோம் - மு.க. ஸ்டாலின்மகளிர் உரிமைத் தொகையை யாராலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது : மு.க. ஸ்டாலின்திமுக ஆட்சியில் 2 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளுக்கு இலவச மின் இணைப்பு : திருச்சியில் மு.க. ஸ்டாலின் பேச்சுதலைசிறந்த வரலாற்றாசிரியர்களில் ஒருவரும் எழுத்தாளருமான கே.என். பணிக்கர் இன்று (மார்ச் 9) காலமானார். அவருக்கு வயது 89.சுவாமிமலை கோயிலில் 2 மின்தூக்கிகள் அமைக்க ரூ. 3.55 கோடியா? அண்ணாமலை கேள்விராகுல் மீதான அவதூறு வழக்கு: மார்ச் 12-ல் விசாரணை!
/
புதுச்சேரி

நொண்டி விளையாட்டில் தங்கம்: புதுச்சேரி முதல்வா் வாழ்த்து

பாரம்பரியமான நொண்டி விளையாட்டுப் போட்டியில் தங்கம் பெற்ற புதுச்சேரி வீரா்கள் முதல்வா்

News image
Updated On :9 மார்ச் 2026, 8:57 pm

Syndication

புதுச்சேரி: பாரம்பரியமான நொண்டி விளையாட்டுப் போட்டியில் தங்கம் பெற்ற புதுச்சேரி வீரா்கள் முதல்வா் என்.ரங்கசாமியிடம் வாழ்த்துப் பெற்றனா்.

புதுச்சேரி மாநிலத்தில் பாக்ஸ் லங்காடி சங்கம் மூலம் இந்த விளையாட்டுப் போட்டி ஊக்கப்படுத்தப்படுகிறது.

மகாராஷ்டிரத்தில் நடைபெற்ற தேசிய அளவிலான போட்டியில் புதுச்சேரி வீரா்கள் முதல் இடத்தைப் பெற்று தங்கப் பதக்கம் வென்றனா். மேலும், வரும் ஏப்ரல் 27, 28-இல் நேபாளத்தில் நடைபெறவுள்ள ஆசிய போட்டிக்கு புதுச்சேரியில் இருந்து ஏழு வீரா்கள் இந்திய அணியில் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனா்.

டிரெண்டிங்

முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பிறந்த நாள்: தலைவா்கள் நினைவிடங்களில் மரியாதை!

முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பிறந்த நாள்: தலைவா்கள் நினைவிடங்களில் மரியாதை!

முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு பிரதமா் மோடி தொலைபேசியில் வாழ்த்து!

முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு பிரதமா் மோடி தொலைபேசியில் வாழ்த்து!

அமெரிக்கன் கல்லூரியில் விளையாட்டு விழா

அமெரிக்கன் கல்லூரியில் விளையாட்டு விழா

வீராம்பட்டினம் கோயில் தோ் எரிந்து சேதம்! மக்கள் தாக்கியதில் தீயணைப்பு வீரா்கள் 3 போ் காயம்!

வீராம்பட்டினம் கோயில் தோ் எரிந்து சேதம்! மக்கள் தாக்கியதில் தீயணைப்பு வீரா்கள் 3 போ் காயம்!

வீடியோக்கள்

சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!
வீடியோக்கள்

சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup
வீடியோக்கள்

#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP
வீடியோக்கள்

நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
யூத் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு