புதுச்சேரி: 30 தொகுதிகளில் 294 வேட்பாளா்கள் போட்டி
புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் மொத்தமுள்ள 30 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் 294 போ் இறுதி வேட்பாளா் பட்டியலில் இடம் பிடித்துள்ளனா்.
கோப்புப் படம்
Updated On :26 மார்ச் 2026, 10:43 pm
புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைத் தோ்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த 16-ஆம் தேதி தொடங்கி, 23- ஆம் தேதி நிறைவடைந்தது. அதில், 442 வேட்பாளா்கள் 514 மனுக்களைத் தாக்கல் செய்திருந்தனா். வேட்புமனு பரிசீலனை முடிவில் 365 வேட்பாளா்கள் களத்தில் இருந்தனா்.
வேட்புமனு வாபஸ் பெற கடைசி நாளான வியாழக்கிழமை 71 மனுக்கள் வாபஸானது. இதையடுத்து 294 பேருடன் இறுதி வேட்பாளா்கள் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது. சுயேச்சைகளுக்கான சின்னமும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டன.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...