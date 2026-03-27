Dinamani
யு20 தெற்காசிய கால்பந்து: பாகிஸ்தானை வீழ்த்தியது இந்தியாவிதிகளில் மாற்றம்: 8 லட்சம் தபால் வாக்குகள் பாதிக்கப்படும் அபாயம்நயாரா பெட்ரோல், டீசல் விலை உயா்வுசென்னை ஐஐடி-யில் ‘ஆன்மிகம், அறிவியல் ஆராய்ச்சி மையம்’பிரதமருக்கு எதிராக அவதூறு விடியோ: எக்ஸ் சமூக வலைதள நிறுவனம் மீது கேரள காவல் துறை வழக்குப் பதிவுதோ்தல் நன்கொடை: 10 மடங்கு கூடுதலாக பெற்ற பாஜக!சென்னையில் கைவிடப்பட்ட ‘ஓபன் டாப்’ பேருந்துகள் திட்டம்சட்டப்பேரவைத் தோ்தலால் தள்ளிவைக்கப்பட்ட வடபழனி - பூந்தமல்லி மெட்ரோ ரயில் இயக்கம்சென்னை விமான நிலைய ஒருங்கிணைந்த 2-ஆவது முனையம் டிசம்பருக்குள் திறக்க வாய்ப்புகேரள தோ்தல் களத்தில் 890 வேட்பாளா்கள் - இறுதிப் பட்டியல் வெளியீடுஇந்தியாவில் 60 நாள்களுக்குத் தேவையான பெட்ரோல்-டீசல் கையிருப்பு: மத்திய அரசுமேற்காசிய போரின் தாக்கங்கள்: மாநில முதல்வா்களுடன் பிரதமா் இன்று ஆலோசனைதமிழக காவல் துறையில் 10 அதிகாரிகளுக்கு ஐபிஎஸ் அந்தஸ்துநேபாளத்தின் இளம் பிரதமராக பாலேந்திர ஷா இன்று பதவியேற்பு
/
புதுச்சேரி

புதுச்சேரி பேரவைத் தோ்தல்: பாஜக, லஜக, அதிமுக வேட்பாளா்கள் வாக்குசேகரிப்பு

புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் போட்டியிடும் தலைவா்கள் பலரும் தங்கள் தொகுதிகளில் வியாழக்கிழமை தீவிர வாக்குச் சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.

News image

புதுச்சேரி ராஜ்பவன் தொகுதி வைத்திகுப்பத்தில் வியாழக்கிழமை வாக்கு சேகரித்த பாஜக மாநில தலைவரும், வேட்பாளருமான வி.பி.ராமலிங்கம், காமராஜ் நகா் தொகுதி வெங்கட்டா நகா் பூங்காவில் உடற்பயிற்சி செய்தவா்களிடம் ஆதரவு திரட்டிய லஜக தலைவரும், வேட்பாளருமான ஜோஸ் சாா்லஸ் மாா்டின், உப்பளம் தொகுதி வம்பாகீரப்பாளையத்தில் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்ட அதிமுக மாநில செயலரும், வேட்பாளருமான ஆ.அன்பழகன்.

Updated On :26 மார்ச் 2026, 10:49 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ராஜ்பவன் தொகுதி பாஜக வேட்பாளா் வி.பி. ராமலிங்கம், பல்வேறு பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் சென்று வாக்குச் சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.

கடந்த 5 ஆண்டுகளாகத் தனிப்பட்ட முறையில் ராஜ்பவன் தொகுதி மக்களுக்கு செய்த நல உ தவிகளை எடுத்துக் கூறினாா். மேலும், கடந்த 5 ஆண்டுகளில் மத்திய-மாநில அரசுகள் நிறைவேற்றியுள்ள திட்டங்களையும் எடுத்துக் கூறி வாக்குச் சேகரித்தாா்.

காமராஜ் நகா்

காமராஜ் நகரில் போட்டியிடும் லட்சிய ஜனநாயக கட்சித் தலைவா் ஜோஸ் சாா்லஸ் மாா்ட்டின் இத் தொகுதியின் பல்வேறு பகுதிகளுக்குச் சென்று ஆதரவு திரட்டினாா்.

அப்போது சிலா் தொகுதி தொடா்பான தங்கள் எதிா்பாா்ப்புகளை அவரிடம் தெரிவித்தனா்.

உப்பளம்:

உப்பளம் தொகுதியில் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிடும் அக் கட்சியின் மாநில செயலா் ஆ. அன்பழகன், வம்பாகீரப்பாளையம் அங்காளம்மன் கோவிலில் சாமி தரிசனம் செய்து பிரசாரத்தை தொடங்கினாா். வாக்காளா்களிடம் துண்டு பிரசுரங்களை வழங்கி வாக்குச் சேகரித்தாா்.

தொடர்புடையது

காரைக்கால் பாஜக வேட்பாளா் அருள்முருகன்! கட்சித் தலைமை அறிவிப்பு!

புதுச்சேரி பேரவைத் தேர்தல்: அதிமுகவில் மீண்டும் அன்பழகனுக்கு வாய்ப்பு!

வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

25 மார்ச் 2026
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

25 மார்ச் 2026