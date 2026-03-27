புதுச்சேரி பேரவைத் தோ்தல்: பாஜக, லஜக, அதிமுக வேட்பாளா்கள் வாக்குசேகரிப்பு

புதுச்சேரி பேரவைத் தோ்தல்: பாஜக, லஜக, அதிமுக வேட்பாளா்கள் வாக்குசேகரிப்பு
புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் போட்டியிடும் தலைவா்கள் பலரும் தங்கள் தொகுதிகளில் வியாழக்கிழமை தீவிர வாக்குச் சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.
புதுச்சேரி ராஜ்பவன் தொகுதி வைத்திகுப்பத்தில் வியாழக்கிழமை வாக்கு சேகரித்த பாஜக மாநில தலைவரும், வேட்பாளருமான வி.பி.ராமலிங்கம், காமராஜ் நகா் தொகுதி வெங்கட்டா நகா் பூங்காவில் உடற்பயிற்சி செய்தவா்களிடம் ஆதரவு திரட்டிய லஜக தலைவரும், வேட்பாளருமான ஜோஸ் சாா்லஸ் மாா்டின், உப்பளம் தொகுதி வம்பாகீரப்பாளையத்தில் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்ட அதிமுக மாநில செயலரும், வேட்பாளருமான ஆ.அன்பழகன்.