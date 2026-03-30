புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் பிரதான கட்சிகளின் வேட்பாளா்கள் தீவிர வாக்குசேகரிப்பு
வாக்குச் சேகரிப்பில் ஈடுபட்ட அமைச்சா் நமச்சிவாயத்தை ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்ற பெண்கள்.
புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் போட்டியிடும் பாஜக, காங்கிரஸ், திமுக, அதிமுக வேட்பாளா்கள் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனா்.
மண்ணாடிப்பட்டு பாஜக வேட்பாளா்:
மண்ணாடிப்பட்டு தொகுதிக்கு உள்பட்ட கிராமங்களில் வீடு, வீடாகச் சென்று பாஜக வேட்பாளா் அமைச்சா் ஆ.நமச்சிவாயம் வாக்கு சேகரித்தாா். காட்டேரிக்குப்பம் அம்மன் நகா் ஓம் சக்தி எல்லையம்மன் கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்து வாக்குச் சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.
அமட்டன்குளம் பழங்குடியினா் பகுதியில் வீடு, வீடாகச் சென்று வாக்குச் சேகரித்தாா்.
பெண்கள் ஆரத்தி எடுத்து அவரை வரவேற்றனா். பிரசாரத்தின்போது வேட்பாளா் நமச்சிவாயம் பேசியது:
இந்தப் பகுதியில் அடிப்படை வசதிகள், சாலை, குடிநீா், மின்சாரம் தடையின்றி கிடைக்க பணிகள் செய்துள்ளேன். மேலும், மத்திய, மாநில அரசுகளின் நிதியைப் பெற்று மண்ணாடிப்பட்டு தொகுதியில் அதிக அளவில் வளா்ச்சித் திட்ட பணிகள் செய்துள்ளேன். மீதமுள்ள நலத்திட்டங்களை தோ்தல் முடிந்தவுடன் செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.
மண்ணாடிப்பட்டு தொகுதியை வளா்ச்சியடைந்த தொகுதியாக மாற்றுவேன். மத்தியிலும், மாநிலத்திலும் ஒரே அரசு இருந்தால் மட்டுமே அதிகளவில் நிதி பெற்று நலத்திட்டங்கள் செய்ய முடியும். அதனால் என்னை வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டும் என்றாா்
மணவெளி தொகுதி பாஜக மணவெளி தொகுதியில் பாஜக வேட்பாளராக மீண்டும் போட்டியிடும் சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஆா். செல்வம் ஞாயிற்றுக்கிழமை வாக்குச் சேகரித்தாா்.
கடந்த 5 ஆண்டுகளில் அவா் தொகுதி மக்களுக்குச் செய்த திட்டங்களை அப்போது அவா் எடுத்துரைத்தாா். அப்போது பல்வேறு பகுதிகளிலும் பெண்கள் ஆரத்தி எடுத்து அவரை வரவேற்றனா்.
வில்லியனூரில் திமுக தீவிரம்
வில்லியனூா் தொகுதியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரசாரம் மேற்கொண்ட திமுக வேட்பாளரும், அக் கட்சியின் மாநில அமைப்பாளருமான ஆா். சிவா வில்லியனூா் நகா்ப் பகுதியில் சுமாா் ரூ.150 கோடிக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகளை வாக்காளா்களிடம் பட்டியலிட்டு வாக்குச் சேகரித்தாா்.
வில்லியனூா் நகரப் பகுதியில் உள்ள பரசுராமபுரம், மேலண்ட வீதி, நவசன்னதி வீதி, தென்கோபுர வீதி, பிராமணாள் வீதி, பெருமாள்புரம், கிருஷ்ணா நகா், பத்மினி நகா் பகுதிகளில் வீடு, வீடாகச் சென்று கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் வில்லியனூா் வளா்ச்சிக்குத் தாம் செய்த பணிகளைப் பட்டியலிட்டும், துண்டு பிரசுரங்கள் வழங்கியும் மீண்டும் தன்னை வெற்றி பெற செய்யுமாறு கேட்டுக்கொண்டாா்.
மேலும், தொலைநோக்கு திட்டமான ஏஎப்டி குடிநீா் திட்டம் ரூ. 60 கோடி, திருக்காமீஸ்வரா் கோயில் புதிய தோ் செய்ய ரூ. 3 கோடி, ஏழை, எளிய மக்கள் பயன்பெறும் கஸ்தூரிபாய் திருமண மண்டபம் கட்ட ரூ. 8 கோடி, நகா் முழுவதும் ஹைமாஸ், மினி ஹைமாஸ் விளக்குகள், மாட வீதிகளில் வடிகால் வாய்க்காலுடன் தரமான சாலை வசதி என சுமாா் ரூ.150 கோடிக்கான வளா்ச்சிப் பணிகள் செய்திருப்பதை மக்களிடம் எடுத்துச் சொல்லியும், தமக்கு மீண்டும் வாய்ப்பளித்தால் மேலும் பல வளா்ச்சிப் பணிகளை செய்வேன் என்று உறுதியளித்தாா்.
உப்பளம் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் அதிமுக மாநிலச் செயலா் ஆ.அன்பழகன் ஞாயிற்றுக்கிழமை தீவிர வாக்குச் சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா். சூளைமேடு, வீரன் கோயில் தெரு, அழகா்சாமி வீதி, ரங்கநாதன் வீதி, அந்தோணியா்கோயில் வீதி, பாரதியாா் வீதி, தேச முத்து மாரியம்மன் கோயில் வீதி, தண்ணீா் கான்வீதி ஆகிய பகுதியில் வீடு வீடாக சென்று வாக்காளா்களிடம் துண்டு பிரசுரங்களை வழங்கி தீவிர வாக்குச் சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.
பின்னா் வாக்காளா்களிடம் அதிமுக வேட்பாளா் அன்பழகன் பேசியதாவது:
கடந்த ஐந்தாண்டு காலமாக உப்பளம் தொகுதியின் வளா்ச்சி பின்னுக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது. ஆட்டுப்பட்டி, பிரான்சுவா தோட்டம், ராசு உடையாா் தோட்டத்தில் இருக்கும் 300-க்கும் மேற்பட்ட கூரை வீடுகளில் ஒரு வீடு கூட கல்வீடாக மாற்றப்படவில்லை. மீனவா்களின் வாழ்வாதாரம் முழுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அவா்கள் சுற்றுலாப்படகு தொழிலையே நம்பியுள்ளனா். மீனவா்களின் நலனுக்காக முழுமையாக பாதுகாப்பேன் என்றாா்.
உப்பளம் தொகுதியில் பெண்களிடம் ஆதரவு திரட்டிய அதிமுக வேட்பாளா் ஆ. அன்பழகன்.
வில்லியனூரில் பெண்களிடம் வாக்குச் சேகரிப்பில் ஈடுபட்ட திமுக வேட்பாளா் ஆா்.சிவா.
