புதுச்சேரி ஜிப்மருக்கு நாளை விடுமுறை: புறநோயாளிகள் பிரிவு இயங்காது
Updated On :29 மார்ச் 2026, 8:01 pm
மகாவீா் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு, புதுச்சேரி ஜிப்மா் மருத்துவமனைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது.
இதையொட்டி, ஜிப்மா் மருத்துவமனையின் புறநோயாளிகள் பிரிவு இயங்காது. ஆனால் அவசர சிகிச்சைப் பிரிவு இயங்கும் என்று ஜிப்மா் நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
