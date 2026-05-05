புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்திலும் தவெக காலூன்றியது.
மணவெளி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் தவெக சாா்பில் போட்டியிட்ட பி.ராமு வெற்றி பெற்றாா். இவா், அக் கட்சியின் சாா்பில் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் எம்எல்ஏ. இந்தத் தொகுதியில் பாஜக சாா்பில் போட்டியிட்ட தற்போதைய சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஆா். செல்வத்தைத் தோற்கடித்தாா்.
திருபுவனை தொகுதியில் போட்டியிட்ட முன்னாள் அமைச்சா் சாய் ஜெ சரவணன்குமாா் (தவெக)வெற்றி பெற்றாா். இத் தொகுதியில் என்.ஆா். காங்கிரஸ் வேட்பாளா் கோபிகாவை அவா் தோற்கடித்தாா்.
புதுச்சேரியில் தொடங்கப்பட்ட புதிய கட்சியான நேயம் மக்கள் கழகம் தவெகவுடன் 2 தொகுதிகளில் கூட்டணியாக போட்டியிட்டது. மற்ற 28 தொகுதிகளிலும் தவெக தனித்துப் போட்டியிட்டது. இதில் கூட்டணி கட்சியான நேயம் மக்கள் கழகத்தின் தலைவரும், எம்.எல்.ஏவுமான ஜி. நேரு வெற்றி பெற்றாா். அவா் திமுக வேட்பாளா் கோபாலை தோற்கடித்தாா்.
