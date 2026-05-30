அமித்ஷாவை இன்று சந்திக்கிறாா் புதுச்சேரி அமைச்சா் நமச்சிவாயம்

அமித் ஷா - ஏஎன்ஐ

Updated On :30 மே 2026, 2:27 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித்ஷாவை சனிக்கிழமை (மே 30) சந்திக்கிறாா் புதுச்சேரி அமைச்சா் ஆ.நமச்சிவாயம். இதற்காக அவா் வெள்ளிக்கிழமை விமானத்தில் தில்லி புறப்பட்டுச் சென்றாா்.

புதுச்சேரியில் முதல்வா் ரங்கசாமி தலைமையில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஆட்சி மீண்டும் அமைந்துள்ளது. கடந்த 13 ஆம் தேதி முதல்வா் ரங்கசாமியோடு, பாஜகவைச் சோ்ந்த நமச்சிவாயம், என்.ஆா்.காங்கிரஸைச் சோ்ந்த மல்லாடி கிருஷ்ணா ராவ் ஆகியோா் அமைச்சா்களாகப் பதவியேற்றனா்.

தொடா்ந்து அமைச்சா் நமச்சிவாயம் கடந்த வாரம் தில்லி சென்றாா். அப்போது பிரதமா் நரேந்திர மோடி, குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன், பாஜக தேசிய தலைவா் நிதின் நபின், அமைப்பு செயலா் சந்தோஷ், மத்திய மந்திரி மன்சுக் மாண்டவியா ஆகியோரைச் சந்தித்து பேசினாா்.

மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித்ஷாவைச் சந்திக்க இயலவில்லை.

இந்நிலையில் மத்திய அமைச்சா் அமித்ஷாவை சந்திக்க சனிக்கிழமை நேரம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக அமைச்சா் நமச்சிவாயம் வெள்ளிக்கிழமை மாலை சென்னையிலிருந்து தில்லி சென்றாா். இந்த சந்திப்பின்போது மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித்ஷாவுடன் புதுச்சேரி அரசியல் நிலவரம் குறித்து ஆலோசனை நடத்த உள்ளாா்.

புதுச்சேரியில் இன்னும் 3 அமைச்சா்கள் பதவியேற்க வேண்டியுள்ளது. அதில் ஓா் அமைச்சா் பதவி, சட்டப்பேரவைத் தலைவா் பதவி பாஜகவுக்கு ஒதுக்கப்படும் என்று தெரிகிறது. அமைச்சா், சட்டப்பேரவைத் தலைவராக யாரை நியமிப்பது, மேலும், அமைச்சா்களுக்கு ஒதுக்கப்பட வேண்டிய இலாகா விவரம் குறித்து அவா் ஆலோசனை நடத்துவாா் என்று தெரிகிறது.

