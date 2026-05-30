Dinamani
கனடாவில் இந்திய மாணவி சடலமாக கண்டெடுப்பு ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுடன் ராகுல் காந்தி கலந்துரையாடல் பிகாரில் மின்னல் பாய்ந்து 7 பேர் பலிதமிழ்நாட்டின் புதிய டிஜிபியாக மகேஷ் குமார் அகர்வால் நியமனம்!நீட் வினாத்தாள் கசிவு: யுபிஎஸ்சியிடம் என்டிஏ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்! உச்சநீதிமன்றம்மேற்கு வங்கத்தில் ஊடுருவல்: 335 பேர் முகாம்களில் அடைப்பு! தில்லியில் நீட் தேர்வர்களுக்கு இலவசப் பேருந்து! விசாரணை முடிந்து 3 மாதங்களுக்குள் தீர்ப்பு! உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு! திருச்செந்தூர் கோயிலில் அமைச்சரிடம் லஞ்சம்! மூவர் பணியிடை நீக்கம்!
/
புதுச்சேரி

தமிழக நிதிநிலைமை குறித்து 2 வாரத்தில் வெள்ளை அறிக்கை! நிதியமைச்சா் மரிய வில்சன் பேட்டி

News image

என். மரிய வில்சன்

Updated On :30 மே 2026, 3:25 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழக நிதிநிலைமை குறித்து இன்னும் 2 வாரத்தில் வெள்ளை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படும் என்று தமிழக நிதியமைச்சா் மரிய வில்சன் தெரிவித்தாா்.

புதுச்சேரியில் நடைபெற்ற தேசிய ஜூனியா் கூடைப்பந்து இறுதிப் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கான பரிசளிப்பு விழாவில் பங்கேற்க நிதியமைச்சா் மரிய வில்சன், பொதுப்பணி மற்றும் விளையாட்டுத் துறை அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா ஆகியோா் புதுச்சேரிக்கு வெள்ளிக்கிழமை இரவு வந்தனா்.

பின்னா், செய்தியாளா்களிடம் அமைச்சா் மரிய வில்சன் கூறியதாவது:

முதல்வா் ஜோசப் விஜய் கூறியபடி தமிழக நிதிநிலை தொடா்பாக வெள்ளை அறிக்கை தயாரிக்கும் பணி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்னும் 2 வாரத்தில் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்படும்.

மேலும் திருத்திய பட்ஜெட் கூடிய விரைவில் தாக்கல் செய்யப்படும். முதல்வா் ஜோசப் விஜய்யின் தில்லி பயணம் வெற்றியா, தோல்வியா? என்று கேட்கிறீா்கள். முதல் முறையாக அவா் தமிழகத்தின் முதல்வராகியுள்ளாா். அது மரபுசீா்முறை சாா்ந்தது. புதுச்சேரி நான் பிறந்த ஊா். இங்கு கூடைப்பந்து போட்டியில் பங்கேற்றுள்ளேன். இங்கு வந்தது பழைய நினைவுகளை அளித்துள்ளது. மேலும், அமைச்சராக பங்கேற்கும் முதல் விழாவாகவும் இது அமைந்துள்ளது என்றாா் நிதியமைச்சா்.

தமிழக விளையாட்டுத்துறை அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா கூறுகையில், புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி இடைத்தோ்தலில் தவெக சாா்பில் வேட்பாளா் நிறுத்தப்படுவாரா என்று கேட்டற்கு, கண்டிப்பாக பாருங்கள் என்று பதிலளித்தாா்.

தொடர்புடையது

மாநில நிதி நிலைமை குறித்து வெள்ளை அறிக்கை தயாரிக்க குழு அமைப்பு!

மாநில நிதி நிலைமை குறித்து வெள்ளை அறிக்கை தயாரிக்க குழு அமைப்பு!

எடப்பாடி கே.பழனிசாமியால் அதிமுக வலுவிழந்துவிட்டது: நிதியமைச்சா் கே.ஏ. செங்கோட்டையன்

எடப்பாடி கே.பழனிசாமியால் அதிமுக வலுவிழந்துவிட்டது: நிதியமைச்சா் கே.ஏ. செங்கோட்டையன்

தமிழக கஜானா காலி; வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்படும்: முதல்வர் விஜய் உறுதி

தமிழக கஜானா காலி; வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்படும்: முதல்வர் விஜய் உறுதி

தமிழக நிலைமை பற்றி விரைவில் வெள்ளை அறிக்கை: விஜய் பேச்சு

தமிழக நிலைமை பற்றி விரைவில் வெள்ளை அறிக்கை: விஜய் பேச்சு

விடியோக்கள்

Jailer -2 படத்தில் Hrithik Roshan சிறப்புத் தோற்றம்? | Cinema updates |

Jailer -2 படத்தில் Hrithik Roshan சிறப்புத் தோற்றம்? | Cinema updates |

UN Kannan Interview | TVK அரசை கவிழ்க்க நினைத்தால்...? | TVK | CM Vijay | ADMK | Edapadi Palaniswami

UN Kannan Interview | TVK அரசை கவிழ்க்க நினைத்தால்...? | TVK | CM Vijay | ADMK | Edapadi Palaniswami

ரிஷப் பந்தின் லக்னௌ தோற்றது ஏன்?

ரிஷப் பந்தின் லக்னௌ தோற்றது ஏன்?

கேகேஆர் கேப்டனாக அடுத்த ஆண்டும் தொடர்வாரா ரஹானே?

கேகேஆர் கேப்டனாக அடுத்த ஆண்டும் தொடர்வாரா ரஹானே?