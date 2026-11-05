பொதுத் தோ்வில் தமிழில் சிறப்பிடம் பெற்ற 27 மாணவா்களுக்கு வெள்ளி நாணயங்கள் பரிசளிப்பு
புதுச்சேரியில் இராதே அறக்கட்டளை சாா்பில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற விழாவில் 10, 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வில் தமிழ் பாடத்தில் அதிக மதிப்பெண் பெற்ற 27 மாணவா்களுக்கு வெள்ளி நாணயங்கள் பரிசு வழங்கப்பட்டன.
புதுச்சேரியில் இராதே அறக்கட்டளை சாா்பில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற தமிழ் பாடத்தில் சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு வெள்ளி நாணயம் பரிசு வழங்கிய ஓய்வு பெற்ற முதுநிலை கணக்கு அதிகாரி ஆா். சாய்நாதன். உடன் புதிமம் அமைப்பின் தலைவா் சுந்தர லட்சுமி நாராயணன், அறக்கட்டளை நிறுவனா் இராதே உள்ளிட்டோா்.
புதுச்சேரியில் இராதே அறக்கட்டளை சாா்பில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற விழாவில் 10, 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வில் தமிழ் பாடத்தில் அதிக மதிப்பெண் பெற்ற 27 மாணவா்களுக்கு வெள்ளி நாணயங்கள் பரிசு வழங்கப்பட்டன.
100 சதவீத மதிப்பெண் பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு 10 கிராம் வெள்ளி நாணயமும், 2-ஆம் இடம் பெற்றவா்களுக்கு 5 கிராம் வெள்ளி நாணயமும் பரிசாக வழங்கப்பட்டன. இதை புதுச்சேரி அரசு அச்சக முதுநிலை கணக்கு அதிகாரி இரா. சாய்நாதன் வழங்கினாா். மேலும், தமிழாசிரியா்கள் 25 பேரை புதுச்சேரி புதிமம் அமைப்பின் நிறுவனா் சுந்தர. லட்சுமிநாராயணன் சிறப்புச் செய்தாா். இராதே அறக்கட்டனையின் நிறுவநா் பொறியாளா் இராதே இயற்றிய கொழுக்கட்டை சிறாா் பாடல்கள் இசை வடிவில் வெளியிடப்பட்டன. மேலும், இராதே பாசுரம் வலையொளியும் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.
புதுச்சேரி வலைப்பதிவா் சிறகத்தின் தலைவா் இரா. சுகுமாரன் வரவேற்றாா். லால்பகதூா் சாஸ்திரி சமூக சேவை மன்றத்தின் நிறுவநா் கலிய. முருகன், பொறியாளா் மு.ரங்கநாதன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். கவியரசு கண்ணதாசன் இலக்கியக் கழகத்தின் நிறுவநா் தி.கோவிந்தராசு தலைமை வகித்தாா். மக்கள் உரிமைக் கூட்டமைப்பின் பொதுச் செயலா் கோ.சுகுமாரன் வாழ்த்துரை வழங்கினாா்.
இராதே அறக்கட்டளை நிறுவுநா் பொறியாளா் இராதே நோக்கவுரையாற்றினாா். புதுச்சேரி மத்தியப் பல்கலைக் கழக சுப்பிரமணிய பாரதியாா் தமிழியற்புல தலைவா் பா. ரவிக்குமாா் அறிமுகவுரையாற்றினாா். சிவ. செந்தில்குமாா் நன்றி கூறினாா்.
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