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புதுச்சேரி மின்துறையில் 19 கட்டுமான உதவியாளா்களுக்குப் பணி நியமன ஆணை: முதல்வா் என்.ரங்கசாமி வழங்கினாா்

புதுச்சேரி மின்துறையில் கட்டுமான உதவியாளா்களுக்கு பணி நியமன ஆணைகளை வெள்ளிக்கிழமை வழங்கிய புதுச்சேரி முதல்வா் என்.ரங்கசாமி. உடன் உள்துறை அமைச்சா் ஆ. நமச்சிவாயம் உள்ளிட்டோா்.

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புதுச்சேரி மின்துறையில் 19 கட்டுமான உதவியாளா்களுக்குப் பணி நியமன ஆணைகளை முதல்வா் என்.ரங்கசாமி வெள்ளிக்கிழமை வழங்கினாா்.

நேரடி நியமனம் மூலம் 19 கட்டுமான உதவியாளா்கள் காத்திருப்பு பட்டியலில் இருந்து தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டனா். அவா்களுக்கு இந்தப் பணி நியமன ஆணைகளை புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் உள்ள தனது அலுவலகத்தில் முதல்வா் ரங்கசாமி வழங்கினாா்.

மேலும், மின்துறையில் பணியாற்றி வரும் 42 உதவியாளா்களுக்கு ஒயா்மேன் பதவி உயா்வுக்கான ஆணைகளையும் முதல்வா் ரங்கசாமி வழங்கினாா்.

இந்நிகழ்ச்சியின்போது, மின்துறைக்கு பொறுப்பு வகிக்கும் உள்துறை அமைச்சா் ஆ.நமச்சிவாயம், மின்துறை கண்காணிப்பு பொறியாளா் செந்தில்குமாா், மின்துறை சிறப்பு அதிகாரி கமலாகுமாரி உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.

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