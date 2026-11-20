மாணவா்கள் அறிவியல் தேடலை வளா்த்துக் கொள்ளவேண்டும்: துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன்
புதுச்சேரி வில்லியனூா் பள்ளியில் மாநில அறிவியல் கண்காட்சி நிறைவு விழாவில் சிறந்த மாணவா்களுக்குக் கேடயம் வழங்கிய துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ் நாதன். உடன் மாநில கல்வித் துறை அமைச்சா் ஆ.நமச்சிவாயம் உள்ளிட்டோா்.
மாணவா்கள் அறிவியல் தேடலை வளா்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன் அறிவுறுத்தினாா்.
புதுச்சேரி பள்ளிக்கல்வி இயக்ககம் சாா்பில் வில்லியனூா் விவேகானந்தா அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் மண்டல மற்றும் மாநில அளவிலான அறிவியல் கண்காட்சி நிறைவு விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்குக் கேடயம் வழங்கி துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன் பேசியது:
புதுமையான சிந்தனை அடிப்படையில் ஓா் அறிவியல் மாதிரியைத் தயாரித்து, அது எப்படி செயல்படுகிறது என்று விளக்கிய ஒவ்வொரு மாணவரும், புதிய கண்டுபிடிப்பை உருவாக்கும் பயணத்தில் முதல் அடியை எடுத்து வைத்துள்ளனா்.
உங்களுடைய சிந்தனைகளை, முயற்சிகளை இன்னும் வலுப்படுத்துங்கள். உங்களில் சிலா் நாளை சிறந்த விஞ்ஞானியாக உருவாகலாம். உங்களுடைய அறிவியல் தேடலை வளா்த்துக் கொள்ளுங்கள். கடல் பாா்ப்பதற்கு ஏன் நீல நிறமாக இருக்கிறது? என்ற கேள்விதான் சா். சி.வி. ராமனை உலகம் போற்றும் விஞ்ஞானியாக்கி நோபல் பரிசு பெற்று தந்தது.
ராமானுஜத்தின் தீராத கணித ஆா்வம் அவரை உலகம் போற்றும் கணித மேதையாக்கியது. விமானத்தில் பறந்து வானத்தை அளக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம்- நம்முடைய முன்னாள் குடியரசு தலைவா் ஏ.பி.ஜே. அப்துல் கலாமை அக்னி சிறகுகள் விரித்து விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் உயர வைத்தது.
அறிவியல் சிந்தனை என்பது இந்த கண்காட்சியுடன் முடிந்து விடக்கூடாது. நடைமுறை வாழ்க்கைக்குப் பயன்படும் அறிவியல் திட்டங்களை அடையாளம் கண்டு தொழில்நுட்ப ஆலோசனையுடன் அதை வலுப்படுத்த வேண்டும். அறிவியல் மற்றும் புதுமையான கண்டுபிடிப்புகளின் மையமாக புதுச்சேரி உருவாக வேண்டும். உங்களுடைய கண்டுபிடிப்பு இந்தச் சமுதாயத்திற்கும் நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கும் பயன்பட வேண்டும் என்றாா் துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன்.
நிகழ்ச்சியில், கல்வித் துறை அமைச்சா் ஆ. நமச்சிவாயம், வளா்ச்சி ஆணையா் மற்றும் கல்வித் துறை செயலா் கிருஷ்ணமோகன் உப்பு, பள்ளிக்கல்வித் துறை இயக்குநா் மோகன்குமாா், இணை இயக்குநா் சிவகாமி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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