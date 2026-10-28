30 ஆண்டுகளில் இல்லாத பயங்கரம்! ஏனாமை உலுக்கிய ஒர்னாப் புயல்!
ஏனாமை தாக்கிய புயல் பற்றி..
ஒர்னாப் புயல் - X
புதுச்சேரி ஏனாமில் ஒர்னாப் புயல் தாக்குதலால் பெரும் சேதம் ஏற்பட்டு மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
புதுச்சேரி ஏனாம் பிராந்தியத்தில் ஒர்னாப் புயல் தாக்குதல் குறித்து பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் வெளியிட்டுள்ள விடியோவில்,
கடந்த 30 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு புதுச்சேரியில் காற்றுடன் கூடிய கடுமையான புயல் தாக்கியுள்ளதாகவும், ஏற்கெனவே 110 கி.மீ வேகத்தில் காற்று வீசிய நிலையில், தற்போது 140 முதல் 150 கி.மீ வேகத்தைத் தாண்டி காற்று வீசியுள்ளதாகவும், இந்தப் புயல் காரணமாகப் பல்வேறு பகுதிகளில் பெரும் சேதங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. பெரிய மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்து விழுந்ததோடு, வீடுகளும் மின் கம்பங்களும் சேதமடைந்துள்ளதாக தெரிவித்தார்.
மேலும், சாவித்ரி நகர் மற்றும் கிராமப்பேட்டை பகுதிகளில் கடல் நீர் 4 முதல் 6 அடி வரை உட்புகுந்துள்ளதாகவும், புதுச்சேரி முதலமைச்சர், துணைநிலை ஆளுநர், தலைமைச் செயலாளர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரிகள் நிலைமையை உடனுக்குடன் தொலைபேசி மூலம் தொடர்புகொண்டு கேட்டறிந்து கண்காணித்து வருகின்றனர் என்றார்.
மேலும், அதிர்ஷ்டவசமாக இதுவரை உயிர்ச் சேதங்களோ அல்லது பெரிய அளவில் காயங்களோ ஏற்படவில்லை. இருப்பினும், விவசாய நிலங்கள் முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதோடு, மீனவர்களின் படகுகளும் வலைகளும் சேதமடைந்துள்ளன. மின்சார விநியோகம் முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால், ஜெனரேட்டர்கள் மூலம் 24 இடங்களில் உள்ள பள்ளிகள் மற்றும் பொதுமக்களுக்குத் தேவையான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
மேலும், அரசு தரப்பில் எலுமிச்சை சாதம் மற்றும் உணவுப் பொருள்கள் பொதுமக்களுக்கு விநியோகிக்கப்பட்டு வருகின்றன. நிலைமை விரைவில் சீராகி, இயல்பு வாழ்க்கை முழுமையாகத் திரும்பும் என அமைச்சர் மல்லாடி தெரிவித்துள்ளார்.
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