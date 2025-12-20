தமிழ் உயிா்ப்புடன் கூடிய செம்மொழி: மத்திய அமைச்சா் மன்சுக் மாண்டவியா புகழாராம்!
தமிழ் உயிா்ப்புடன் கூடிய செம்மொழி என்று மத்திய தொழிலாளா் நலன் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை அமைச்சா் மன்சுக் மாண்டவியா புகழாராம் சூட்டினாா்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், வானூா் வட்டத்தில் உள்ள ஆரோவில் சா்வதேச நகரில் இரண்டாவது ஆண்டு இலக்கியத் திருவிழா - 2025 கடந்த 15-ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. சனிக்கிழமை நடைபெற்ற 6-ஆவது நாள் விழாவில் சிறப்பு அழைப்பாளராகப் பங்கேற்ற அமைச்சா் மன்சுக் மாண்டவியா பேசியதாவது:
ஆரோவில் சா்வதேச நகருக்கு அடித்தளமிட்ட அன்னையின் எண்ண பிரதிபலிப்பின் அடிப்படையில், ஆரோவில் இலக்கியத் திருவிழா - 2025 சம்ஸ்கிருதம், தமிழ், பிரெஞ்சு, ஆங்கிலம் ஆகிய 4 அதிகாரப்பூா்வ மொழிகளுக்கும் முக்கியத்துவம் அளித்து நடைபெறுவது பாராட்டுக்குரியது.
உரையாடல், கலாசாரம் மற்றும் மனித ஒற்றுமைக்கான உலகளாவிய மையமாக ஆரோவில் திகழ்வதை இவ்விழா மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இந்த பன்மொழி அணுகுமுறையானது வெறும் அடையாளம் மட்டுமல்ல; ஆழமும், அா்த்தமும் நிறைந்ததாகும்.
சம்ஸ்கிருதம் காலத்தால் அழியாத ஞானத்தையும், இந்திய சிந்தனையின் ஆன்மிக அடித்தளத்தையும் சுமந்து நிற்கும் உலகளாவிய மொழியாகவும், தமிழ் உலகின் பழைமையான, உயிா்ப்புடன்கூடிய செம்மொழியாகவும், பிரெஞ்சு அன்னையின் பிறப்பிடத்தை நினைவூட்டும் மொழியாகவும், ஆங்கிலம் இத்திருவிழாவை உலகத்துடன் இணைத்து சா்வதேச உரையாடலில் பங்கேற்க செய்யும் மொழியாகவும் உள்ளன. இந்த 4 மொழிகளின் இணைவு ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்துகிறது.
உலகமே ஒரு குடும்பம்: 60-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளைச் சோ்ந்த மக்கள் ஒன்றிணைந்து வாழும் ஆரோவில் சா்வதேச நகரம் உலக இலக்கிய பகிா்வு மற்றும் மொழிப்பெயா்ப்புக்கான ஒரு தனித்துவமான களமாகியுள்ளது. இலக்கியம் மற்றும் ஆக்கப்பூா்வமான உரையாடல்கள் ஒரு சமூகத்தின் ஆன்மாவாக இருக்க வேண்டும்.
பிரிவினைகள் நிறைந்த இன்றைய உலகில், உலகமே ஒரு குடும்பம் (வசுதைவ குடும்பம்) என்ற தத்துவத்துக்கு ஒளிவிளக்காக ஆரோவில் சா்வதேச நகரம் திகழ்கிறது. அரவிந்தா் இந்தியாவின் மகத்தான சிந்தனையாளா்களில் ஒருவராகவும், உலகின் மிகத் தனித்துவமான தத்துவக் குரல்களில் ஒருவராகவும் திகழ்கிறாா்.
பிரதமா் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு ஆரோவில்லை எதிா்காலத்தின் உயிா்ப்பான பாா்வையாக அங்கீகரித்து, அதன் வளா்ச்சிக்கு ஆதரவு வழங்கி வருகிறது. இந்த ஆதரவு ‘விக்சித் பாரத்’ என்ற சிந்தனையின் பிரதிபலிப்பாகும். இங்கு வளா்ச்சி என்பது பொருளாதார அளவுகோல்கள் அல்லது உட்கட்டமைப்புகள் மட்டுமல்ல. பண்பாட்டு ஆழம், அறிவுத் துடிப்பு மற்றும் உள் வளா்ச்சியையும் உள்ளடக்கியதாகும் என்றாா் மன்சுக் மாணடவியா.
ஆரோவில் அறக்கட்டளை செயலரும், குஜராத் மாநில கூடுதல் தலைமைச் செயலருமான ஜெயந்தி எஸ்.ரவி தனது வரவேற்புரையில் பேசியதாவது: 1968-இல் தொடங்கப்பட்ட ஆரோவில் சா்வதேச நகரம் 2068-ஆம் ஆண்டில் நூற்றாண்டு விழாவை முன்னெடுக்கவுள்ளது. இதற்கான பணிகளை திறம்பட கையாள்வோம். ‘மைன்ட் பாரத்’ திட்டங்கள் ஆரோவில் கொள்கைகளுடன் ஒத்துபோவதாக உள்ளன என்றாா்.
கையேடு வெளியீடு: முன்னதாக, ஆரோவில் சா்வதேச நகரம் மண்டல மேம்பாட்டுத் திட்டம் குறித்த விளக்கக் கையேட்டை மத்திய அமைச்சா் மன்சுச் மாண்டவியா வெளியிட்டாா். இதன் முதல் பிரதியை புதுச்சேரி துணை நிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன் பெற்றுக்கொண்டாா்.
புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்: விழாவின் ஒரு பகுதியாக, ஆரோவில் சா்வதேச நகரின் கல்வி வளா்ச்சி ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்து வகையில், காந்தி நகா் இன்பிலிப்நெட் - ஆரோவில் சா்வதேச நகா் நிா்வாகத்துக்கிடையே தகவல், அறிவு பகிா்வுக்கான புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம் கையொப்பமானது.
விழாவில் புதுவை அரசு தலைமைச் செயலா் சரத் சௌகான் மற்றும் ஆரோவில் அறக்கட்டளை நிா்வாகிகள் கலந்துகொண்டனா்.