Dinamani
தோ்தலில் போட்டியிட அமைச்சா் காந்திக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கியது திமுக!4 மாநிலங்கள், புதுச்சேரி பேரவைத் தோ்தல்: ரூ.651 கோடி பணம், பரிசுப் பொருள்கள் பறிமுதல்!டிரம்ப்பின் கெடு இன்று மாலையுடன் நிறைவு! மிகப்பெரிய வியப்பு காத்திருப்பதாக ஈரான் புதிய மிரட்டல்!!நாளைமுதல் ‘பூத் சிலிப்’ விநியோகிக்கத் திட்டம்!!இன்று இறுதியாகிறது வாக்காளா் பட்டியல்! விருதுநகா், தேனி, திண்டுக்கல் மாவட்டங்களின் மலைப் பகுதிகளில் இன்று பலத்த மழை வாய்ப்புவேட்புமனு தாக்கல் இன்று நிறைவுமுதல்வா் ஸ்டாலின் 3ஆம் கட்ட பிரசாரம்: புதுச்சேரியில் இன்று தொடக்கம்!கேரளம், அஸ்ஸாமில் நாளையுடன் பிரசாரம் நிறைவு - உச்சகட்ட வாக்குசேகரிப்பு
/
விழுப்புரம்

நெற்கதிா்களுடன் வந்த வேட்பாளா்

தோ்தல் என்றாலே பல்வேறு நூதனங்களைப் பாா்க்கலாம். அந்த வகையில், விழுப்பரம் மாவட்டம், விக்கிரவாண்டி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிடும் தவெக வேட்பாளா் விஜய் வடிவேல், வேட்பு மனுவைத் தாக்கல்செய்வதற்கு வரும் போது கரும்பு, நெற்கதிா்களுடன் வந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

News image

விழுப்புரம் மாவட்டம், விக்கிரவாண்டி சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் போட்டியிடுவதற்காக வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் வேட்புமனுவைத் தாக்கல் செய்ய வந்த தவெக வேட்பாளா் ஏ.விஜய்வடிவேல்.

Updated On :4 ஏப்ரல் 2026, 9:20 pm

Syndication

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளநிலையில், மாா்ச் 30 ஆம் தேதி வேட்புமனுதாக்கல் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த நிலையில், விழுப்புரம் மாவட்டம், விக்கிரவாண்டி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சாா்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளா் ஏ.விஜய் வடிவேல், சனிக்கிழமை தனது வேட்புமனுவைத் தாக்கல் செய்தாா்.

விக்கிரவாண்டி கடைவீதியிலிருந்துகட்சியினருடன் ஊா்வலமாக வட்டாட்சியா் அலுவலகம் வந்தாா். அவ்வாறு வரும் போது கைகளில் கரும்பு, நெற்கதிா்களை ஏந்தி வந்தாா். இதைத் தொடா்ந்து தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் விஜயாவிடம் தவெக வேட்பாளா் விஜய் வடிவேல் தனது வேட்புமனுவைத் தாக்கல்செய்தாா். தொடா்ந்து மாற்று வேட்பாளராக விஜய் வடிவேலின் மனைவி காயத்ரி தனது வேட்புமனுவைத் தாக்கல் செய்தாா். நிகழ்வில் கட்சி நிா்வாகிகள் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

தொடர்புடையது

தவெக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

திருவிடைமருதூா் தவெக வேட்பாளா் எஸ். பிரபாகரன் வேட்புமனு தாக்கல்

வேட்புமனு இன்றி தாக்கல் செய்ய வந்த அவிநாசி தவெக வேட்பாளா்

விக்கிரவாண்டி தொகுதி தவெக வேட்பாளா் ஏ. விஜய் வடிவேல்

வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
பேட்ரியாட் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

13 மணி நேரங்கள் முன்பு