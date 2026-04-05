தோ்தல் என்றாலே பல்வேறு நூதனங்களைப் பாா்க்கலாம். அந்த வகையில், விழுப்பரம் மாவட்டம், விக்கிரவாண்டி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிடும் தவெக வேட்பாளா் விஜய் வடிவேல், வேட்பு மனுவைத் தாக்கல்செய்வதற்கு வரும் போது கரும்பு, நெற்கதிா்களுடன் வந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளநிலையில், மாா்ச் 30 ஆம் தேதி வேட்புமனுதாக்கல் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த நிலையில், விழுப்புரம் மாவட்டம், விக்கிரவாண்டி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சாா்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளா் ஏ.விஜய் வடிவேல், சனிக்கிழமை தனது வேட்புமனுவைத் தாக்கல் செய்தாா்.
விக்கிரவாண்டி கடைவீதியிலிருந்துகட்சியினருடன் ஊா்வலமாக வட்டாட்சியா் அலுவலகம் வந்தாா். அவ்வாறு வரும் போது கைகளில் கரும்பு, நெற்கதிா்களை ஏந்தி வந்தாா். இதைத் தொடா்ந்து தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் விஜயாவிடம் தவெக வேட்பாளா் விஜய் வடிவேல் தனது வேட்புமனுவைத் தாக்கல்செய்தாா். தொடா்ந்து மாற்று வேட்பாளராக விஜய் வடிவேலின் மனைவி காயத்ரி தனது வேட்புமனுவைத் தாக்கல் செய்தாா். நிகழ்வில் கட்சி நிா்வாகிகள் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
விக்கிரவாண்டி தொகுதி தவெக வேட்பாளா் ஏ. விஜய் வடிவேல்
