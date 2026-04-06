Dinamani
மும்மொழிக் கொள்கையை அமல்படுத்துவோம் என்று பரப்புரை செய்யத் தயாரா? முதல்வர் ஸ்டாலின் கேள்வி! புதுவையில் மகளிருக்கு இலவசப் பேருந்து, வேலைவாய்ப்பு, மருத்துவக் காப்பீடு! - ராகுல் அறிவிப்பு மாநிலங்களவை எம்பிக்களாக சுதீஷ், அன்புமணி உள்ளிட்டோர் பதவியேற்பு! ராணிப்பேட்டையில் போட்டியிடவில்லை: வினோத் காந்தி! சென்னை: ஜாபர் சாதிக் தொடர்புடைய இடங்களில் சோதனை சென்னையில் இன்று விஜய்யின் பிரசாரம் திடீர் ரத்து மேற்கு வங்க முதல்வர் மமதா பானர்ஜி ஹெலிகாப்டர் அருகே ட்ரோன்: 3 பேர் கைது தங்கம் விலை குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!தஞ்சை மாநகராட்சி மேயர் சண். ராமநாதன் ராஜிநாமா
/
விழுப்புரம்

மரத்தில் காா் மோதி விபத்து: மருத்துவ மாணவி உயிரிழப்பு! 4 மாணவா்கள் காயம்!

News image

05விபிஎம்பி1: விழுப்புரம் புறவழிச் சாலையில் விராட்டிக்குப்பம் பகுதியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மரத்தில் மோதி விபத்துக்குள்ளான காா்.

Updated On :5 ஏப்ரல் 2026, 8:03 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

விழுப்புரம் அருகே மரத்தில் காா் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் மருத்துவக் கல்லூரி மாணவி ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிரிழந்தாா். மேலும், 4 மருத்துவ மாணவா்கள் காயமடைந்தனா்.

சென்னை வேளச்சேரி கருமாரியம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்த பாரத் மகள் கோமல்யாஷினி (23). இவா் விழுப்புரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் இளநிலை மருத்துவம் படித்து வந்தாா். தென்காசி மாவட்டம், கடையநல்லூா் பாரதியாா் தெருவைச் சோ்ந்த தங்கசாமி மகன் ரேணுகாா்த்திக் (21), மதுரை கிருஷ்ணா நகரைச் சோ்ந்த பிரேம்குமாா் மகன் ஹரீஷ் (22), திண்டுக்கல் மாவட்டம், நிலக்கோட்டை பெரியாா் காலனியைச் சோ்ந்த அரவிந்தன் மகன் மாதவன் (23), அரியலூா் மாவட்டம், வாணத்திரையான்குப்பம் தெற்குத் தெருவைச் சோ்ந்த வடிவேல் மகன் சிவகிருஷ்ணன் (21). இவா்கள் அனைவரும் தஞ்சாவூா் மருத்துவக் கல்லூரியில் படித்து வருகின்றனா். இவா்கள் அனைவரும் நண்பா்கள்.

விழுப்புரம் மருத்துவக் கல்லூரியில் படித்து வரும் தங்கள் தோழி கோமல்யாஷினியை பாா்ப்பதற்காக சிவகிருஷ்ணனுக்கு சொந்தமான காரில் நண்பா்கள் சனிக்கிழமை வந்தனா். தொடா்ந்து அவரை பாா்த்த பின்னா், ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை காரில் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், உளுந்தூா்பேட்டையிலுள்ள நண்பரை பாா்க்க சிவகிருஷ்ணன், ரேணுகாா்த்திக், ஹரீஷ், மாதவன் ஆகியோா் புறப்பட்டுச் சென்றனா்.

செல்லும் போது கோமல்யாஷினியையும் காரில் அழைத்துச் சென்றனா். இந்த காரை சிவகிருஷ்ணன் ஓட்டிச் சென்றாா். சென்னை- விழுப்புரம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் விழுப்புரம் புறவழிச்சாலை விராட்டிக்குப்பம் பகுதியில் சென்றபோது கட்டுப்பாட்டை இழந்த காா், சாலையோரத்திலிருந்த மரத்தில் மோதி விபத்துக்குள்ளானது.

இதில் மருத்துவ மாணவி கோமல்யாஷினி நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். மேலும், சிவகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட 4 பேரும் பலத்த காயமடைந்தனா். இதுகுறித்து தகவலறிந்த விழுப்புரம் தாலுகா போலீஸாா் கோமல்யாஷினியின் சடலத்தை மீட்டு உடல்கூறாய்வுக்காக அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். விபத்தில் காயமடைந்த 4 பேரும் இதே மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனா்.

இதுகுறித்து விழுப்புரம் தாலுகா போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி செய்திச் சேவை

16 மணி நேரங்கள் முன்பு