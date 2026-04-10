Dinamani
கடலூா் வடக்கு மாவட்ட பாமக செயலா் நீக்கம்: ராமதாஸ் நடவடிக்கை

கடலூா் வடக்கு மாவட்ட பாமக செயலரைக் கட்சியிலிருந்து நீக்கி, கட்சியின் நிறுவனா் மருத்துவா் ச.ராமதாஸ் அறிவித்துள்ளாா்.

பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ். - பிடிஐ.

Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 10:25 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கடலூா் வடக்கு மாவட்ட பாமக செயலரைக் கட்சியிலிருந்து நீக்கி, கட்சியின் நிறுவனா் மருத்துவா் ச.ராமதாஸ் அறிவித்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து வியாழக்கிழமை அவா் வெளியிட்ட அறிக்கை:

கடலூா் வடக்கு மாவட்ட பாமக செயலா் கோ.ஜெகன், தொடா்ந்து கட்சிக்கு அவப்பெயா் ஏற்படுத்தும் வகையில் செயல்பட்டு வருவதால் கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினா் உள்ளிட்ட அனைத்து பொறுப்புகளிலிருந்தும் நீக்கப்படுகிறாா், இவருடன் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினா் எந்தவித தொடா்பும் வைத்துக் கொள்ள வேண்டாம் என ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளாா்.

வன்னியா் சங்க நிா்வாகிகள் நீக்கம்:

மாநில வன்னியா் சங்கச் செயலா்கள் தங்க. அய்யசாமி, திருக்கச்சூா் கி.ஆறுமுகம் ஆகிய இருவரும் வன்னியா் சங்கம் மற்றும் பாமகவுக்கு அவப்பெயா் ஏற்படுத்தும் வகையில் செயல்பட்டு வருவதால், வியாழக்கிழமை முதல் இருவரும் அடிப்படை உறுப்பினா் உள்ளிட்ட அனைத்து பொறுப்புகளிலிருந்தும் நீக்கப்படுவதாக வன்னியா் சங்கத் தலைவா் பு.தா.அருள்மொழி அறிவித்துள்ளாா்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட அதிமுக நிா்வாகிகள் நீக்கம்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட அதிமுக நிா்வாகிகள் நீக்கம்

மேலும் 5 தொகுதிகளுக்கு பாமக வேட்பாளா்கள்: ராமதாஸ் அறிவிப்பு

மேலும் 5 தொகுதிகளுக்கு பாமக வேட்பாளா்கள்: ராமதாஸ் அறிவிப்பு

பாமகவின் 3-ஆவது வேட்பாளா் பட்டியல் ராமதாஸ் வெளியிட்டாா்

பாமகவின் 3-ஆவது வேட்பாளா் பட்டியல் ராமதாஸ் வெளியிட்டாா்

நாளை பாமக மாவட்டச் செயலா்கள் கூட்டம்

நாளை பாமக மாவட்டச் செயலா்கள் கூட்டம்

புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!

Podcast | மனம் மாறுவாரா ராகுல் காந்தி? | News & Views | E-25 |
Podcast | மனம் மாறுவாரா ராகுல் காந்தி? | News & Views | E-25 |

நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!
நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!

நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!

