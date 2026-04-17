Dinamani
போா் விமானங்களுக்கு வானிலேயே எரிபொருள் நிரப்பும் தொழில்நுட்பம்: அமெரிக்க நிறுவனத்துடன் மும்பை நிறுவனம் ஒப்பந்தம்வீட்டை குத்தகைக்கு விடுவதாக ரூ.14.5 லட்சம் மோசடி: ஒருவா் கைதுசட்டப்பேரவைத் தோ்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை நாளில் கொல்கத்தாவுக்கு வர முடியுமா?அமித் ஷாவுக்கு மம்தா மருமகன் சவால்காட்பாடி - திருப்பதி மெமு ரயில்கள் 15 நாள்கள் ரத்து!இந்தியா-நியூஸிலாந்து இடையே ஏப். 27-ல் தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தம்
/
விழுப்புரம்

கட்டுமானத் தொழிலாளி மின்சாரம் பாய்ந்து உயிரிழப்பு

விழுப்புரம் அருகே வீட்டின் மாடியில் தூய்மைப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த வேலூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த கட்டுமானத் தொழிலாளி மின்சாரம் பாய்ந்து நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.

News image

பலி - கோப்புப் படம்

Updated On :17 ஏப்ரல் 2026, 12:13 am

தினமணி செய்திச் சேவை

விழுப்புரம் அருகே வீட்டின் மாடியில் தூய்மைப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த வேலூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த கட்டுமானத் தொழிலாளி மின்சாரம் பாய்ந்து நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.

வேலூா் மாவட்டம், அணைக்கட்டு, செம்மேடு, பாப்பாத்தியம்மன் சத்திரம், முத்துமாரியம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் காா்த்திகேயன்(35). திருமணம் ஆனவா். இவா், விழுப்புரம் நன்னாடு, வி.பாளையத்தில் வாடகை வீட்டில் தங்கியிருந்தபடி விழுப்புரம் பகுதியைச் சோ்ந்த தியாகராஜன் மேஸ்திரியிடம் கட்டுமானத் தொழிலாளியாக வேலை பாா்த்து வந்தாா்.

இந்நிலையில் காா்த்திகேயன் புதன்கிழமை விழுப்புரம் ஆஷாகுளம் பகுதியில் உள்ள ஒரு வீட்டின் மாடியில் நின்றபடி, அங்கு தேங்கிக் கிடந்த குப்பைகளை சுத்தம் செய்துள்ளாா். அப்போது மேலே தொங்கிக் கொண்டிருந்த மின்வாரிய உயா் மின் அழுத்த கம்பியில் உடல் பட்டதில் மின்சாரம் பாய்ந்து உடல் கருகி காா்த்திகேயன் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.

இது குறித்த புகாரின் பேரில், விழுப்புரம் தாலுகா போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

தொடர்புடையது

வீடியோக்கள்

