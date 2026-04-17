விழுப்புரம் அருகே வீட்டின் மாடியில் தூய்மைப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த வேலூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த கட்டுமானத் தொழிலாளி மின்சாரம் பாய்ந்து நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
வேலூா் மாவட்டம், அணைக்கட்டு, செம்மேடு, பாப்பாத்தியம்மன் சத்திரம், முத்துமாரியம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் காா்த்திகேயன்(35). திருமணம் ஆனவா். இவா், விழுப்புரம் நன்னாடு, வி.பாளையத்தில் வாடகை வீட்டில் தங்கியிருந்தபடி விழுப்புரம் பகுதியைச் சோ்ந்த தியாகராஜன் மேஸ்திரியிடம் கட்டுமானத் தொழிலாளியாக வேலை பாா்த்து வந்தாா்.
இந்நிலையில் காா்த்திகேயன் புதன்கிழமை விழுப்புரம் ஆஷாகுளம் பகுதியில் உள்ள ஒரு வீட்டின் மாடியில் நின்றபடி, அங்கு தேங்கிக் கிடந்த குப்பைகளை சுத்தம் செய்துள்ளாா். அப்போது மேலே தொங்கிக் கொண்டிருந்த மின்வாரிய உயா் மின் அழுத்த கம்பியில் உடல் பட்டதில் மின்சாரம் பாய்ந்து உடல் கருகி காா்த்திகேயன் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
இது குறித்த புகாரின் பேரில், விழுப்புரம் தாலுகா போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
