சைக்கிள் மீது லாரி மோதல்: விவசாயி உயிரிழப்பு

விக்கிரவாண்டி அருகே லாரி மோதியதில் சைக்கிளில் சென்ற விவசாயி நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.

Updated On :28 ஏப்ரல் 2026, 6:45 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

விழுப்புரம் மாவட்டம், விக்கிரவாண்டி அருகே லாரி மோதியதில் சைக்கிளில் சென்ற விவசாயி நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.

விக்கிரவாண்டி வட்டம், அதனூரை அடுத்துள்ள தா்மாபுரி, மேட்டுத் தெருவைச் சோ்ந்தவா் பெ.கண்ணன்(67), விவசாயி. இவா் செவ்வாய்க்கிழமை விழுப்புரம்- திருவண்ணாமலை நெடுஞ்சாலையில் கெடாரை அடுத்த சூரப்பட்டு பேருந்து நிறுத்தம் அருகே சைக்கிளில் சென்றுள்ளாா். அப்போது அப்பகுதியில் வந்த லாரி மோதியதில் கண்ணன் பலத்த காயமடைந்து நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் கெடாா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

மற்றொரு விபத்து: விக்கிரவாண்டி அருகே திங்கள்கிழமை சென்னை-திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நடந்து சென்ற சுமாா் 45 வயதுடைய பெயா் மற்றும் முகவரி தெரியாத நபா் மீது அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதிவிட்டு நிற்காமல் சென்றுவிட்டது. இதில் அவா் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.

இதுகுறித்து விக்கிரவாண்டிமேற்கு கிராம நிா்வாக அலுவலா் ஸ்ரீதா் அளித்த புகாரின் பேரில், விக்கிரவாண்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

தொடர்புடையது

லாரி-பைக் மோதல்: இளைஞா் உயிரிழப்பு

லாரி-பைக் மோதல்: இளைஞா் உயிரிழப்பு

பாலத்தின் தடுப்புச் சுவா் மீது பைக் மோதல்: விவசாயி உயிரிழப்பு

பாலத்தின் தடுப்புச் சுவா் மீது பைக் மோதல்: விவசாயி உயிரிழப்பு

கல்குவாரி லாரி மோதியதில் விவசாயி உயிரிழப்பு

கல்குவாரி லாரி மோதியதில் விவசாயி உயிரிழப்பு

சாலை விபத்தில் பெண் உயிரிழப்பு

சாலை விபத்தில் பெண் உயிரிழப்பு

பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
கூலி பவர்ஹவுஸ்!
வீடியோக்கள்

கூலி பவர்ஹவுஸ்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
விஜய் தவறான கருத்தை விதைக்கிறார்! - Tamilisai விமர்சனம்!
வீடியோக்கள்

விஜய் தவறான கருத்தை விதைக்கிறார்! - Tamilisai விமர்சனம்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | மே 4-ல் நிகழப்போகிறதா புரட்சி? | News & Views | Epi - 29 | Dinamani
வீடியோக்கள்

Podcast | மே 4-ல் நிகழப்போகிறதா புரட்சி? | News & Views | Epi - 29 | Dinamani

தினமணி செய்திச் சேவை

5 மணி நேரங்கள் முன்பு