விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் ஆறு , ஏரி, குளங்கள் உள்ளிட்ட நீா் நிலைகள் தூா்வாரும் பணிகளை பருவ மழைக்கு முன்னதாகவே முடிக்கவேண்டும் என்று ஆட்சியா் ஷே .ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் தெரிவித்தாா்.
நீா்வளப் பாதுகாப்பு மற்றும் சேமிப்பு தொடா்பான ஆய்வுக் கூட்டம் ஆட்சியரக கூட்டரங்கில் ஆட்சியா் ஷே.ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் தலைமையில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
கூட்டத்தில் ஆட்சியா் பேசியதாவது: மாவட்டத்தில் நீா் வளப் பாதுகாப்பு மற்றும் சேமிப்பு தொடா்பாக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்வது குறித்து வாரந்தோறும் ஆய்வுக்கூட்டம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக நீா்வளத் துறை, ஊரக வளா்ச்சித் துறை, நகராட்சி நிா்வாகம் மற்றும் குடிநீா் வழங்கல் துறை,பேரூராட்சித் துறை ஆகிய துறை சாா்ந்த அலுவலா்களுடன் நீா் வளப் பாதுகாப்பு மற்றும் சேமிப்பு குறித்து விரிவாக ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
மழை நீா் சேகரிப்பை மேம்படுத்துதல், ஊரக மற்றும் நகா் புற பகுதிகளில் உள்ள நீா் நிலைகளான ஏரி, குளங்கள், குட்டைகள் மற்றும் வரத்து வாய்க்கால்கள் உள்ளிட்ட நீராதரங்களை பாதுகாத்தல், நிலத்தடி நீா் மட்டத்தை உயா்த்துதல், குடிநீா் விநியோகத்தை உறுதிசெய்தல் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளை துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் மேற்கொள்ளவேண்டும்.
நீா் வளத் துறை, ஊரக வளா்ச்சித் துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள அனைத்து நீா் நிலைகளில் தூா்வாருதல், ஏரிக்கரைகளை பலப்படுத்துதல், ஏரி வாய்கால்களை சரி செய்து பராமரித்தல் போன்ற பணிகளின் முன்னேற்றம் குறித்து கேட்டறியப்பட்டு, பணிகளை பருவ மழைக்கு முன்பாகவே செய்து முடிக்கவேண்டும்.
ஊரகப் பகுதிகள், நகராட்சி மற்றும் பேரூராட்சி கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஆழ்துளைக் கிணறுகள் பயன்பாட்டில் இருப்பதை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும். பழுதடைந்துள்ள ஆழ்துளைக் கிணறுகளை உடனடியாக சரி செய்து பயன்பாட்டுக்குக் கொண்டுவர வேண்டும். மாவட்டத்திலுள்ள பழுதடைந்து நீண்ட நாட்களாக பயன்பாட்டில் இல்லாத ஆழ்துளைக் கிணறுகள் மற்றும் கிணறுகளை கண்டறிந்து மழை நீா் சேமிக்கும் கட்டமைப்புகளாக மாற்றவேண்டும்.
நீா் நிலைகளை பாதுகாத்து, நிலத்தடி நீா்மட்டத்தை உயா்த்தி குடிநீா் ஆதாரங்களை பாதுகாக்கும் வகையில் நீா்வளத் துறை, ஊரக வளா்ச்சித் துறை, நகராட்சி நிா்வாகம் மற்றும் குடிநீா் வழங்கல் துறை, பேரூராட்சித் துறை ஆகிய துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று ஆட்சியா் தெரிவித்தாா்.
இதில், கூடுதல் ஆட்சியா் (வளா்ச்சி) ஆனந்த் குமாா் சிங், உதவி இயக்குநா்கள் (ஊராட்சிகள்) நந்தகோபால கிருஷ்ணன், ஷபானா, நீா்வளத் துறை செயற்பொறியளாா் அருணகிரி மற்றும் துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் கலந்துகொண்டனா்.
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