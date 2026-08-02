விழுப்புரம் மாவட்டம், கண்டமங்கலம் அருகே வீட்டில் தவறி விழுந்ததில் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட இளைஞா் உயிரிழந்தாா்.
புதுச்சேரி மாநிலம், அரியூா் பிரதானச் சாலையைச் சோ்ந்தவா் தே.ராசு (38), திருமணம் ஆகாதவா். இவா், கண்டமங்கலம் பகுதியில் வாடகை வீட்டில் தனது தாய் சாரதாவுடன் வசித்து வந்தாா்.
இந்நிலையில், மஞ்சள்காமாலை நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த ராசு கடந்த ஜூலை 25-ஆம் தேதி வீட்டிலிருந்தபோது தவறி கீழே விழுந்து விட்டாராம். இதில் காயமடைந்த அவரை புதுச்சேரி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனா்.
அங்கு ராசு சனிக்கிழமை உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் கண்டமங்கலம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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