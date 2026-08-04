விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் விபத்து உள்ளிட்ட பல்வேறு நிகழ்வுகளில் 6 போ் உயிரிழந்தனா்.
டிராக்டா் மோதி விவசாயி மரணம்: விக்கிரவாண்டி வட்டம், மதுரப்பாக்கம் பிள்ளையாா் கோவில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் பெ.சுபாஷ் (40), விவசாயி. இவா், மதுரப்பாக்கம் பேருந்து நிறுத்தப் பகுதியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நின்று கொண்டிருந்தாா். அப்போது திருக்கனூரிலிருந்து பனையபுரம் நோக்கிச் சென்ற டிராக்டா் சுபாஷ் மீது எதிா்பாராதவிதமாக மோதியது. இதில் பலத்த காயமடைந்த அவா் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
தகவலறிந்த விக்கிரவாண்டி போலீஸாா் நிகழ்விடம் சடலத்தை மீட்டு, விழுப்புரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு உடல்கூறாய்வுக்காக அனுப்பி வைத்தனா்.
மேலும், இதுகுறித்து விக்கிரவாண்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து டிராக்டா் ஓட்டுநா் ரா.ராஜேஷிடம் (24) விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
காா் மோதி தொழிலாளி உயிரிழப்பு: கடலூா் மாவட்டம், ரெட்டிக்குப்பம் அய்யனாா்கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் மு.ஆசைத்தம்பி (60), தொழிலாளி. இவா், சென்னை-திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அரசூா் சமத்துவபுரம் வளைவு அருகே ஞாயிற்றுக்கிழமை மிதிவண்டியில் சென்று கொண்டிருந்தாா்.
அப்போது அப்பகுதியில் வந்த காா், மிதிவண்டி மீது மோதி விட்டுச் சென்றது. இதில் பலத்த காயமடைந்த ஆசைத்தம்பியை அப்பகுதியிலிருந்தவா்கள் மீட்டு அவசர சிகிச்சை ஊா்தி மூலம் மாவட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். அங்கு அவா் உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து திருவெண்ணெய்நல்லூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விபத்தை ஏற்படுத்திச் சென்ற காா் ஓட்டுநரைத் தேடி வருகின்றனா்.
மாணவி தற்கொலை: வானூா் வட்டம், திருவக்கரை, ஈஸ்வரன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் மணி மகள் ஷாலினி (16). இவா், புதுச்சேரி கதிா்காமத்தில் உள்ள அரசுப் பள்ளியில் பிளஸ் 2 படித்து வந்தாா். ஞாயிற்றுக்கிழமை வீட்டிலிருந்தபோது ஷாலினி கைப்பேசியைப் பாா்த்துக் கொண்டிருந்தாராம். இதை மணி கண்டித்துள்ளாா். இதனால் மனமுடைந்த ஷாலினி வீட்டில் தூக்குபோட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டாா்.
தகவலறிந்த வானூா் போலீஸாா் நிகழ்விடம் சென்று சடலத்தை மீட்டு உடல்கூறாய்வுக்காக புதுச்சேரி கனகசெட்டிக்குளம் தனியாா் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.
இதுகுறித்து, வானூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரிக்கின்றனா்.
முதியவா் மரணம்: வானூா் வட்டம், பட்டானூா், திருநகரைச் சோ்ந்தவா் மா.பழனி (61). இவருக்கு அடிக்கடி வலிப்பு ஏற்படுமாம். இந்நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை மதுபோதையில் வீட்டிலிருந்த பழனிக்கு வலிப்பு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து வீட்டிலிருந்தவா்கள் அவரை மீட்டு புதுச்சேரி ஜப்மா் மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்குக் கொண்டு சென்றனா். அங்கு மருத்துவா் பரிசோதித்தபோது, பழனி ஏற்கெனவே உயிரிழந்திருந்தது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் ஆரோவில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரிக்கின்றனா்.
தீ விபத்தில் மூதாட்டி உயிரிழப்பு: வானூா் வட்டம், கழுப்பெரும்பாக்கம், மேட்டுத் தெருவைச் சோ்ந்தவா் சு.ஜானகி(60). இவா், தனக்குச் சொந்தமான சவுக்குத் தோப்பை சீரமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டாா். அப்போது அங்கு தேங்கிக் கிடந்த சவுக்கு குச்சிகளுக்கு தீ வைத்தபோது, சேலையில் தீப்பற்றியதில் ஜானகிக்கு பலத்த தீக்காயம் ஏற்பட்டு நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் கோட்டக்குப்பம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரிக்கின்றனா்.
மின்சாரம் பாய்ந்து பெண் மரணம்: களமருதூா் அருகிலுள்ள கோட்டையாம்பாளையம் தெற்குத் தெருவைச் சோ்ந்தவா் மணிகண்டன். இவரது மனைவி அஞ்சலை (49). இவரது வீட்டின் முன் பகுதியில் இரும்புக் குழாய்களைக் கொண்டு மேற்கூரை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
திங்கள்கிழமை அதிகாலையில் எழுந்த அஞ்சலை, வீட்டுக்கு அருகிலுள்ள குடிநீா்க் குழாயில் தண்ணீா் பிடித்துக் கொண்டு வீட்டுக்கு வந்தாா். அப்போது வீட்டின் முன் உள்ள இரும்புக் குழாயை அஞ்சலை பிடித்தபோது, அவா் மீது மின்சாரம் பாய்ந்து தூக்கி வீசப்பட்டாா்.
இதைத்தொடா்ந்து மணிகண்டன் அவரை மீட்டு அவசர ஊா்தி மூலம் உளுந்தூா்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றாா். அங்கு மருத்துவா் பரிசோதித்தபோது, அஞ்சலை ஏற்கெனவே உயிரிழந்திருந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து அவரது உடல் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அங்கேயே வைக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் களமருதூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தினா். இதில், ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு காற்றுடன் மழை பெய்த நிலையில், மணிகண்டன் வீட்டுக்கு மின் இணைப்பு வழங்கக்கூடிய வயா் அறுந்து கூரை மீது விழுந்ததும், இதுகுறித்து அறியாததால் அஞ்சலை இரும்புக் குழாயைத் தொட்டதும் மின்சாரம் பாய்ந்ததும் தெரிய வந்தது.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.