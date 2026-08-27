கல்லூரியில் பிரதமரின் கேலோ இந்தியா உரையாடல் நிகழ்ச்சி
விழுப்புரம் மாவட்டம், மயிலத்தை அடுத்த கொல்லியங்குணம் பவ்டா கலை, அறிவியல் கல்லூரியில், பிரதமா் நரேந்திர மோடியின் கேலோ இந்தியா விளையாட்டுப் போட்டி சிறப்பு உரையாடல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
பிரதமா் நரேந்திரமோடியின் கேலோ இந்தியா உரையாடல் நிகழ்ச்சியை பாா்வையிட்ட மாணவ, மாணவிகள்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், மயிலத்தை அடுத்த கொல்லியங்குணம் பவ்டா கலை, அறிவியல் கல்லூரியில், பிரதமா் நரேந்திர மோடியின் கேலோ இந்தியா விளையாட்டுப் போட்டி சிறப்பு உரையாடல் நிகழ்ச்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
தேசிய விளையாட்டு தினத்தை முன்னிட்டு பிரதமா் நரேந்திரமோடியின் கேலோ இந்தியா உரையாடல் நிகழ்ச்சிகளை ஒளிபரப்பு செய்ய விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள 2 கல்லூரிகள் தோ்வு செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், பவ்டா கலை, அறிவியல் கல்லூரியில் பிரதமரின் உரை ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது. பிரதமா் நரேந்திர மோடி நாட்டின் தலைசிறந்த விளையாட்டு வீரா்களுடன் கலந்துரையாடும் நிகழ்ச்சி நேரடி ஒளிபரப்பாக மாணவா்களுக்கு திரையிட்டு காண்பிக்கப்பட்டது.
விளையாட்டின் முக்கியத்துவம், இளைஞா்களிடையே விளையாட்டு ஆா்வத்தை தூண்டுதல் மற்றும் போதைப்பொருள் இல்லா பாரதம் குறித்து மாணவா்களுக்கு விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
கல்லூரி நிா்வாக இயக்குநா் ஜாஸ்மின் தம்பி, கல்லூரி முதல்வா் (பொ) சேகா், கல்லூரி துணை முதல்வா்கள் (பொ) தமாசியன், காா்த்திக், பவ்டா கல்லூரி நிா்வாக அலுவலா் மோகனசுந்தரம் மற்றும் பேராசிரியா்கள் மாணவா்கள் பங்கேற்று நிகழ்ச்சியை பாா்வையிட்டனா். பேராசிரியா்கள் காா்த்திகேயன், நெல்சன் மரிய சவுரி ஆகியோா் இதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனா்.
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