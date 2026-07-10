விழுப்புரத்தில் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட இளைஞரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்து அவரிடமிருந்த கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா்.
விழுப்புரம் ரயில்வே காலனி பகுதியில் கஞ்சா விற்பனை நடைபெறுவதாக போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, விழுப்புரம் நகர காவல் நிலைய போலீஸாா் நிகழ்விடத்தில் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா்.
அப்போது அங்கு சந்தேகிக்கும்படி நின்றிருந்த இளைஞா் ஒருவரைப் பிடித்து சோதனை செய்ததில், அவா் கஞ்சா பொட்டலங்கள் வைத்திருந்தது தெரியவந்தது. பின்னா் போலீஸாா் நடத்திய விசாரணையில் அவா், விழுப்புரம், ஊரல் கரைமேட்டுத் தெருவைச் சோ்ந்த தா.கிஷோா் குமாா் (26) என்பதும், இவா் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டதும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து விழுப்புரம் நகர காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, கிஷோா்குமாரை கைது செய்தனா். மேலும் அவரிடமிருந்த 2.4 கிலோ கஞ்சாவையும் பறிமுதல் செய்தனா்.
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