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விழுப்புரம்

கஞ்சா விற்பனை: இளைஞா் கைது

விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அருகே விற்பனைக்காக கஞ்சா பதுக்கி வைத்திருந்த இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :26 ஜூலை 2026, 3:25 am IST

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விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அருகே விற்பனைக்காக கஞ்சா பதுக்கி வைத்திருந்த இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

சத்தியமங்கலம் காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் ராஜேஷ் மற்றும் போலீஸாா் ஆலம்பூண்டி பகுதியில் ரோந்து சென்றனா் . அப்போது ஆலம்பூண்டி ஏரிக்கரை அருகில் பைக்கில் சந்தேகப்படும்படி நின்றிருந்த இளைஞரிடம் விசாரணை நடத்தினா். இதில், அவா் அதே பகுதியைச் சோ்ந்த சு.சுபாஷ்(28) என்பதும், விற்பனைக்காக கஞ்சா பதுக்கி வைத்திருந்ததும் தெரிய வந்தது.

இதுகுறித்து சத்தியமங்கலம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, சுபாஷைக் கைது செய்தனா். அவரிடமிருந்து 15 கிராம் கஞ்சா, பைக் ஆகியவற்றை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.

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