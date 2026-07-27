மேக்கேதாட்டு அணை விவகாரம் குறித்து உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகவேண்டுமே தவிர இரு மாநில முதல்வா்கள் சந்தித்து பேச்சுவாா்த்தை என்பது காலம் கடத்தும் வீண் செயல் என தமிழ்நாடு விவசாயிகள் நலன் மற்றும் நீா்நிலைகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தின் மாநில பொதுச் செயலா் நா.அறவாழி தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து செஞ்சியில் அவா் செய்தியாளா்களிடம் தெரிவித்ததாவது:
கா்நாடக அரசு காவிரியில் மேக்கேதாட்டு அணை கட்டுவது என்பது தமிழக விவசாயிகளுடைய நலனை மிகவும் பாதிக்கக் கூடியதாகும். கடந்த காலத்தில் கா்நாடக அரசு காவிரியினுடைய துணை ஆறுகளான கபினி, ஹேமாவதி, ஹேரங்கி ஆகியவற்றில் அணை கட்டும்போது இதே மாதிரிதான் பெங்களூா் நகரத்தின் குடிநீருக்காகவும், விவசாயத்துக்காகவும் நாங்கள் வீணாக கடலில் சென்று கலக்கின்ற நீரை பயன்படுத்துகிறோமே தவிர தமிழக விவசாயிகளுக்கு இதன் மூலமாக எத்தகைய பாதிப்பும் வராது என்று அப்போது சொன்னாா்கள். ஆனால் அதற்கு பிறகுதான் நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய நீா் முறையாக கிடைக்கவில்லை.
1982-இல் அப்போதைய தமிழக முதல்வா் எம்ஜிஆரும், கா்நாடக முதல்வா் ஜெகதீஷ் டைட்லரும் பேச்சு வாா்த்தை நடத்தினா். அப்போது கா்நாடக முதல்வா், தங்களுக்கே தண்ணீா் போதவில்லை உங்களுக்கு எப்படி தண்ணீா் தருவது என்று சொல்லி முற்றிலுமாக மறுத்துவிட்டாா். எனவே, அந்த பேச்சுவாா்த்தை தோல்வியில் முடித்தது.
பின்னா் தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் முறையீடு செய்து, உச்ச நீதிமன்ற தீா்ப்பின் மூலம் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கப்பட்டு தண்ணீா் பெற வழி ஏற்படுத்தப்பட்டது. ஆயினும் கா்நாடக அரசு மழைக் காலங்களில் உபரியாக வரும் தண்ணீரைத் தான் தருகிறதே தவிர மற்ற நேரங்களில் காவிரி மேலாண்மை வாரிய உத்தரவுக்கு மாறாக மிகக் குறைந்த அளவுக்குதான் கா்நாடக அரசு தமிழகத்துக்கு தண்ணீரை திறந்து விட்டது.
எனவே, காவிரி மேலாண்மை வாரியத்துக்கு அதிகாரம் வழங்கக் கூடிய அளவுக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் முறையீடு செய்து நமக்குரிய நீரை பெற முயற்சிக்க வேண்டும் என்று அவா் தெரிவித்துள்ளாா்.
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