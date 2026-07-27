விழுப்புரம், ஜூலை 26: விழுப்புரம் மாவட்டம், கோட்டக்குப்பம் அருகே விஷமருந்திய தொழிலாளி மருத்துவமனையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
வானூா் வட்டம், ராயபுதுப்பாக்கம் மாரியம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் பா. ராஜா (47), தொழிலாளி. இவருக்கு மதுப்பழக்கம் இருந்து வந்ததாம். இந்நிலையில், ஜூலை 21-ஆம் தேதி மதுபோதையில் வீட்டுக்கு வந்த ராஜாவை, அவரின் மனைவி தமிழ் இலக்கியா கண்டித்துள்ளாா்.
இதனால் மனமுடைந்த ராஜா வயலுக்குத் தெளிக்கும் பூச்சி மருந்தைக் குடித்து தற்கொலைக்கு முயன்றாா். இதையடுத்து அவரை உறவினா்கள் மீட்டு புதுச்சேரி கதிா்காமம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனா். அங்கு ராஜா ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் கோட்டக்குப்பம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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