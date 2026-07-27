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விழுப்புரம்

போதை மாத்திரைகள் விற்பனை: 2 போ் கைது

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :28 ஜூலை 2026, 1:24 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சியில் போதை மாத்திரைகளை விற்க முயன்றதாக இரு இளைஞா்களை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

செஞ்சி பகுதியில் போதை மாத்திரைகள் விற்பனை நடைபெறுவதாக கிடைத்த ரகசிய தகவலின் பேரில், செஞ்சி காவல் நிலைய ஆய்வாளா் விநாயக முருகன் மற்றும் போலீஸாா் செஞ்சி செட்டிபாளையம் குளக்கரை அருகே ரோந்து சென்றனா்.

அப்போது, அங்கு சந்தேகத்துக்கிடமாக நின்றிருந்த இரு இளைஞா்களை பிடித்து போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டனா்.

இதில், அவா்கள் செஞ்சி கிருஷ்ணாபுரத்தை சோ்ந்த மோ.பெருமாள் (எ) விக்கி (24), ர.வெற்றிச்செல்வன் (25) என்பதும், விற்பனைக்காக போதை மாத்திரைகள் வைத்திருந்ததும் தெரியவந்தது.

இதுகுறித்து செஞ்சி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, இருவரையும் கைது செய்தனா். மேலும், அவா்களிடமிருந்து 10 போதை மாத்திரைகள், 10 கிராம் கஞ்சா, 2 பைக் ஆகியவற்றைப் பறிமுதல் செய்தனா்.

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